【帶你睇盤】鄰近石硤尾站　逾萬呎會所區內罕見　高層兩房叫價750萬

市區盤向來受歡迎，今次利嘉閣介紹的屋苑是坐落西洋菜北街的景怡峯，由九龍建業發展，最大賣點是鄰近石硤尾港鐵站，加上附近的巴士綫四通八達，交通非常方便。雖然項目是單幢樓，但勝在區內罕見的逾萬呎住客會所。

放盤單位為高層A室，實用面積423平方呎，兩房間隔，現叫價750萬元（最後更新日期：5月20日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要75萬元，月供30,311元，每月入息要求則約63,876元。

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放盤單位 景怡峰高層A室（物業編號：BX79648145） 間隔 兩房 實用面積 423平方呎 叫價 750萬元（最後更新日期：5月20日） 賣點 1. 企理裝修，即買即住。 2. 間隔四正，設大露台，景觀開揚。 3. 廳房均設有大玻璃窗，光猛通爽。 4. 徒步數分鐘即達港鐵石硤尾站或深水埗站，交通方便。

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