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【帶你睇盤】鄰近石硤尾站　逾萬呎會所區內罕見　高層兩房叫價750萬

股樓投資 16:48 2023/05/20

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市區盤向來受歡迎，今次利嘉閣介紹的屋苑是坐落西洋菜北街的景怡峯，由九龍建業發展，最大賣點是鄰近石硤尾港鐵站，加上附近的巴士綫四通八達，交通非常方便。雖然項目是單幢樓，但勝在區內罕見的逾萬呎住客會所。

放盤單位為高層A室，實用面積423平方呎，兩房間隔，現叫價750萬元（最後更新日期：5月20日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要75萬元，月供30,311元，每月入息要求則約63,876元。

    點擊圖片放大
    +8
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放盤單位 景怡峰高層A室（物業編號：BX79648145）
間隔 兩房
實用面積 423平方呎
叫價 750萬元（最後更新日期：5月20日）
賣點

1.       企理裝修，即買即住。

2.       間隔四正，設大露台，景觀開揚。

3.       廳房均設有大玻璃窗，光猛通爽。

4.       徒步數分鐘即達港鐵石硤尾站或深水埗站，交通方便。

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溫股知新
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以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3Ise2Xa

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

景怡峯 石硤尾 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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馬鞍山曉峰灣畔兩房700萬沽　5年跌價5%　帳蝕40萬
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