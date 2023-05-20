【單位直擊】日出康城晉海兩房821萬沽　五年貶值16.5%　帳蝕163萬

將軍澳日出康城新晉屋苑晉海，有兩房單位新近錄得大額蝕讓，業主持貨5年，帳面蝕163萬元。

中原地產伍錦基說，日出康城晉海3B座低層A室，實用面積541平方呎，兩房連儲物室間隔，享海景及內園池景，今年一月叫價900萬元放盤，已經為「蝕讓價」，但未能易手。直至近日，終以821萬元賣出單位，實用呎價約15,176元。

資料顯示，原業主於2018年5月以983.66萬元買入上址，持貨5年，現帳面蝕162.66萬元，物業期內貶值16.5%。

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