▲ 【日本股市】日股漲勢獨領風騷 背後原因是甚麼？

日本股市亞洲獨領風騷，不乏全球知名投資者及華爾街大行均認為日股是應對不斷上升經濟逆風的安全港，綜合市場分析認為，日本股市受惠通脹回歸、相對低利率、股東回報改善及股神巴菲特再三認證，雖然短期或因超買而回順，但料中期表現繼續強勁。

外電引述投資諮詢公司 Cresset Capital Management投資總監Jack Ablin直言：「日本是我目前最喜歡的全球股票市場。它得到了一切所需的」。 Ablin又稱：「我們在發達市場策略中超配日本股票約50%」。

海外資金繼續買日股

日經指數周五（20日）收報30808點，創近33年來的最高水平，全周升4.8%。事實上，美國正憂慮債務上限問題及潛在經濟衰退，而中國則受累不穩定經濟復甦，令日本顯得格外突出，海外資金在4月份買入2.2萬億日元（159億美元）日本股票後，5月進一步增加日本股票持倉。

根據 EPFR 的數據，截至5月10日當周，日本股票基金吸引8億美元資金流入，為七周以來最多，而美國和歐洲的股票基金則出現資金流出。

日本利率保持低位助風險資產

Man GLG日本股票負責人Jeffrey Atherton認為，日股進一步潛在升幅達10至15%，主要基於強勁盈利、適度估值及企業改革。 Atherton稱，按照全球標準，預計日本利率將保持在非常低的水平，貨幣政策有助支持風險資產，這與其他地區不同。

日本多年來寬鬆貨幣政策終轉化為高通脹，4月份不包括新鮮食品的消費者價格按年漲3.4%，表明日本已擺脫通縮，而且並沒有引發像美國那樣需要加息以抑製過度價格上漲的問題。另一方面，中國面臨通貨緊縮的風險。

巴菲特發聲提振市場情緒

股神巴菲特早前在重申支持日本股市，帶動市場對日股樂觀情緒，法國興業銀行和瑞士百達財富管理均是超配日本股票和減持美國股票的機構之一。

儘管技術指標顯示日股指數處於超買區，市場仍可能在短期內出現回落，而且日本通脹上升背景下，日本實際工資正在下降，全球經濟放緩或不利日本出口企業，這些都是需要注意的風險。

日企回報股東意識抬頭

然而，長期以來，日本企業一直囤積著大量現金，現在日企開始意識到需要改善股東回報和解決交叉持股問題，以回應對更好公司治理的不斷增長需求。

Artemis Investment Management全球股票負責人Alex Stanić稱，開始看到所有股東的利益得到認可，太多日本公司長期以來一直以低於賬面價值的價格交易。這為投資者提供了極好的機會。

瑞士百達資產管理高級投資經理Evgenia Molotova稱，儘管年初至今日股表現強勁，但大多數行業仍然以較低的估值交易，相信日股中期內將繼續表現強勁。

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編輯：李哲毅