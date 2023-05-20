馬鞍山曉峰灣畔兩房700萬沽　5年跌價5%　帳蝕40萬

雖然樓價回升，但二手市場亦近期仍見蝕讓買賣。這些蝕讓盤都有一共通點，買家大多於近3、4年入伙。世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊說，馬鞍山曉峰灣畔3座高層A室，實用面積482平方呎，兩房間隔，座向西南，望海景，日前以700萬元易手。

張翠珊說，單位放盤3個月，起初叫價748萬元，經議價後減48萬元至700萬元易手，實用呎價14,523元。

據了解，原業主於2018年6月以740萬元買入上址，持貨5年，現賬面蝕40萬元，物業期內貶值約5%。

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