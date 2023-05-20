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【帶你睇盤】屯門上車半新盤　珀御高層一房叫價560萬

股樓投資 14:55 2023/05/20

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不少年輕家庭鍾情半新盤，因不用花一大筆裝修。今次祥益地產介紹的屋苑為珀御，由新地發展，於2018年開始入伙，最大賣點是交通四通八達，鄰近建生輕鐵站。

放盤單位為珀御高層L室，實用面積390平方呎，一房間隔，現叫價560萬元，（最後更新日期：5月20日）。從圖片可見，單位內籠新淨，可即買即住。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要56萬元，月供22,632元，每月入息要求則約47,694元。

    點擊圖片放大
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放盤單位 屯門珀御高層L室（物業編號：AN238369）
間隔 一房
實用面積 390平方呎
叫價 560萬元（最後更新日期：5月20日）
賣點 最大一房、有匙可睇、企理裝修、明廁通爽、可做九按、優質之選

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3olyW3C

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 上車盤 珀御 屯門 祥益地產

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