【帶你睇盤】屯門上車半新盤　珀御高層一房叫價560萬

不少年輕家庭鍾情半新盤，因不用花一大筆裝修。今次祥益地產介紹的屋苑為珀御，由新地發展，於2018年開始入伙，最大賣點是交通四通八達，鄰近建生輕鐵站。

放盤單位為珀御高層L室，實用面積390平方呎，一房間隔，現叫價560萬元，（最後更新日期：5月20日）。從圖片可見，單位內籠新淨，可即買即住。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要56萬元，月供22,632元，每月入息要求則約47,694元。

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放盤單位 屯門珀御高層L室（物業編號：AN238369） 間隔 一房 實用面積 390平方呎 叫價 560萬元（最後更新日期：5月20日） 賣點 最大一房、有匙可睇、企理裝修、明廁通爽、可做九按、優質之選

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