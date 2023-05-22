【快手業績】快手績前漲逾6%　券商料首季電商GMV繼續起飛、內部廣告收入強勁

▲ 【快手業績】快手首季業績5.22登場 券商料電商GMV繼續起飛、內部廣告收入強勁

快手 （01024） 5月22日（周一）公布首季業績，券商繼續看好快手執行力，認為流量生態規模穩健，而且廣告業務逐步恢復，電商吸金力增速有望跑贏行業，預計快手蝕錢幅度大幅收窄。

另外，快手近日啟動618購物節，預售期為5月18日至31日，正式期為6月1至18日，此次快手預計將投入百億平台流量和10億元商品補貼，市場關注管理層對618購物節表現指引。

快手升6.3%，暫報53.2港元，成交4.44億港元。

大摩料快手電商抽佣率更強

據彭博數據，市場料快手首季收入為244.91億元（人民幣，下同），按年增16.3%；淨虧損16.41億元，按年收窄73.8%；經調整虧損4.56億元，去年同期蝕37.2億元。

摩根士丹利上月發表報告，上調快手首季收入預測，料快手期內總營收248億元，按年增18%；經調整虧損收窄至4.88億元，內地業務繼續盈利，而海外虧損則收窄至9億元。大摩解釋，快手首季更強電商抽佣率及直播表現，另外，快手4月起廣告業務復甦速度較預期快，料集團次季或達盈虧平衡。大摩維持快手85元目標價及「增持」評級。

中金：快手拓供應基建及促銷帶動電商

中金認為，快手繼續推進精細化運營，日活躍用戶（DAU）有望按季增1.3%至3.71 億人，儘管DAU日均使用時長或因恢常而按季回落，但總流量有望保持按年增長。

快手全速拓展電商業務，中金指出，上季快手繼續加強供應端建設，做好商家運營、商品基建等工作，吸引商家入駐，疊加春節、三八節等大促銷節日，預計首季商品交易總額（GMV）按年29.5%至2,267億元，其它業務收入按年42.8%至26.8 億元。

首季外部廣告尚未恢復增長

廣告方面，招銀國際預計，快手首季內部廣告保持強勁勢頭，但外部廣告尚未恢復增長，整體網上營銷收入按年增15%。招銀國際預計，外部廣告4月始見復甦，原因是：1） 線下業務的廣告預算增加； 2） 來自互聯網垂直領域（例如電商、遊戲）的需求不斷增長。

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記者：李哲毅