【帶你睇盤】屯門老牌私人參建居屋　企理新裝兩房叫價430萬

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【網民熱話】結婚買樓 應該各付各(AA制) ? 首期唔通唔可以男家畀咩 ?
二手市場減價盤增多，吸引買家回流物色心水盤。今次祥益地產介紹的屋苑為置樂花園，是第一代私人參建居屋，共有8座，提供1,000個單位。雖然置樂花園並非位於市中心，但鄰近輕鐵安定站，加上附近有不少民生設施，日常生活便利。
放盤單位為置樂花園6座中層A室，實用面積449平方呎，兩房間隔，現叫價430萬元（自由市場價）（最後更新日期：5月20日）。從圖片可見，單位裝修企理，可即買即住。
|放盤單位
|屯門置樂花園6座中層A室（物業編號：AN238576）
|間隔
|兩房
|實用面積
|449平方呎
|叫價
|430萬元（自由市場價）（最後更新日期：5月20日）
|賣點
|新裝即住、有匙可睇、間隔四正、可做九按、上車之選
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註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢