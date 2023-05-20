【帶你睇盤】屯門老牌私人參建居屋　企理新裝兩房叫價430萬

二手市場減價盤增多，吸引買家回流物色心水盤。今次祥益地產介紹的屋苑為置樂花園，是第一代私人參建居屋，共有8座，提供1,000個單位。雖然置樂花園並非位於市中心，但鄰近輕鐵安定站，加上附近有不少民生設施，日常生活便利。

放盤單位為置樂花園6座中層A室，實用面積449平方呎，兩房間隔，現叫價430萬元（自由市場價）（最後更新日期：5月20日）。從圖片可見，單位裝修企理，可即買即住。

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放盤單位 屯門置樂花園6座中層A室（物業編號：AN238576） 間隔 兩房 實用面積 449平方呎 叫價 430萬元（自由市場價）（最後更新日期：5月20日） 賣點 新裝即住、有匙可睇、間隔四正、可做九按、上車之選

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