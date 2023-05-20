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【帶你睇盤】屯門老牌私人參建居屋　企理新裝兩房叫價430萬

股樓投資 14:03 2023/05/20

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二手市場減價盤增多，吸引買家回流物色心水盤。今次祥益地產介紹的屋苑為置樂花園，是第一代私人參建居屋，共有8座，提供1,000個單位。雖然置樂花園並非位於市中心，但鄰近輕鐵安定站，加上附近有不少民生設施，日常生活便利。

放盤單位為置樂花園6座中層A室，實用面積449平方呎，兩房間隔，現叫價430萬元（自由市場價）（最後更新日期：5月20日）。從圖片可見，單位裝修企理，可即買即住。

    點擊圖片放大
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放盤單位 屯門置樂花園6座中層A室（物業編號：AN238576）
間隔 兩房
實用面積 449平方呎
叫價 430萬元（自由市場價）（最後更新日期：5月20日）
賣點 新裝即住、有匙可睇、間隔四正、可做九按、上車之選

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
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以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3pORids

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

置樂花園 居屋 屯門 祥益地產

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