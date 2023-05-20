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迪士尼《星戰》體驗酒店開幕僅逾一年 今年9月關閉

環球社會熱點 15:07 2023/05/20

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美國迪士尼公司（Disney）去年3月開設一間以電影《星球大戰》（Star War）為主題的體驗酒店Galactic Starcruiser，但開幕僅一年多後，但宣布今年9月將正式結束營業。

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酒店於周四（18日）宣布，將在今年9月起正式結業。發言人回應美國媒體時表示，今次關閉酒店是商業決定，並未詳加解釋。

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迪士尼的聲明則指酒店是公司其中一個有史以來最具創意的項目，聲稱獲得不少住客讚揚，並為娛樂行業設立一個全新創意指標。公司將吸收經驗，希望未來能服務更多客人及星戰粉絲。

Galactic Starcruiser主打兩日「星戰式」體驗住宿，但價格一直被指過於高昂。4人家庭住宿套餐索價接近6,000美元（約4.69萬港元），美媒指金額已可以足夠一家4口前往其他地方享受一周旅遊。

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責任編輯：吳漢培

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