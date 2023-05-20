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內地背景買家入市比率創逾11年新高　美聯：新香港人對樓市有信心

股樓投資 13:13 2023/05/20

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新香港人支持樓價，據美聯統計數據顯示，按已知買家姓名作分析，今年第一季內地買家佔整體一、二手成交的佔比，攀升至約13%（見下圖），除了連升3季，更創自2011年第四季後的逾11年新高。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明說，由於今年初香港與內地才恢復全面通關，相信上述入市的內地買家不少為新香港人，而比率創新高，反映新香港人對香港樓市有信心。

他續說，除了新香港人支持樓價，政府亦積極推出多項措施吸引人才來港，如剛公布擴大人才清單，另相信今年來港投資移民的細節亦將會落實，將吸引中外人才到來，料下半年來港專才數目將會持續增加，當中部分勢成為本港樓市新力軍，加速港樓的「外循環」啟動，而隨着來港專才來港工作及生活，即時為本港帶來新增租住需求，支持租金向上。

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 樓價 布少明 二手市場 私人屋苑

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