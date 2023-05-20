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德國有意簡化公民申請 望刺激就業市場

環球社會熱點 13:23 2023/05/20

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德國政府周五（19日）公布立法草案，有意簡化公民申報程序，希望有助增加移民數量及刺激就業市場。當中針對指定人士的德文語言能力需求可能會遭取消。

德國足協高層嘲澤連斯基為前演員 承認情緒化刪文致歉 【下一頁】

草案提出多個公民申請選項，同時會降低居留要求，由之前的居住8年減至3或5年。其中，1950年代至60年代主要來自土耳其的「客籍工人」（Gastarbeiter）德文能力水平要求可能取消。

草案亦列明，任何有意成為德國公民人士，必須承諾支持自由社會的價值，包括尊重及平等對待所有人。如果有人不支持自由社會，將可能不能夠成為德國公民。

內政部長費澤（Nancy Faeser）在聲明中表示，德國已經成為德國社會一份子的人士，可以透過民主方法塑造德國社會。她指加拿大等國的移民政策已反映，此舉有助德國吸引所需的技術工人。

奧地利火車廣播突現希特拉聲音 大屠殺倖存老婦震驚落淚 【下一頁】

德國政府去年已同意改革移民政策，尋求加大勞動力，從歐盟以外地區補充數以千計急需人手，投身如兒童照顧﹑科技及可再生能源等行業。

但草案引起執政聯盟內部矛盾，保守反對派亦指舉動可能鼓勵非法移民，同時亦降低移民融入德國社會的意願。

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責任編輯：吳漢培

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