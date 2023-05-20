珺瓏灣開放式戶傳290萬沽　不足4年跌價120萬　帳蝕三成

新盤接連低價開售，影響二手樓價，尤其是入伙不久的半新盤。市場消息指，屯門掃管笏恆大．珺瓏灣，新近有開放式單位以290萬元易手，原業主帳面蝕逾120萬元，即約三成。

市場消息稱，恆大．珺瓏灣2A座高層E室，實用面積223平方呎，開放式間隔，最新以290萬元易手，實呎12,946 元。資料顯示，原業主於2019年11月以411萬元一手購入上址，持貨3年半，現賬面蝕121萬元，物業期內跌價約三成，屬屋苑歷來最大宗蝕讓個案。

值得留意的是，翻查成交紀錄，項目1期2座高層H室，實用面積223平方呎，同屬開放式間隔，於5月錄得買賣登記，當時成交價為400萬元，實用呎價約17,937元。

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