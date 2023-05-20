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【Blue Origin】亞馬遜貝索斯旗下藍色起源獲美NASA登月合約

股市 11:58 2023/05/20

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【Blue Origin】亞馬遜貝索斯旗下藍色起源獲美NASA登月合約

貝索斯（Jeff Bezos）有份的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）週五（19日）贏得價值34億美元的美國太空總署（NASA）合約，將建造一艘載人往返月球表面太空船。

Blue Origin 計劃與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）（美：LMT）、波音公司（Boeing）（美：BA）、軟件公司 Draper 和機器人公司Astrobotic合作建造其52尺高的太空船。

計劃最早2028年起飛

NASA週五宣布，Blue Origin將投入在一項名為「阿提密斯5」（Artemis V）的載人登月任務，該任務計劃最早於 2028 年起飛。 「阿提密斯5」將是NASA月球計劃系列任務中的第三個，預計將讓人類登陸月球。

總體而言，藍色起源的月球著陸器開發計劃的價格標籤可能超過70億美元。根據NASA探索系統開發副署名管理Jim Free的說法，合同價值約為35億美元。
藍色起源月球運輸副總裁John Couluris表示，集團在這項工作中的貢獻遠遠超過34億美元。

曾起訴NASA 偏袒SpaceX

此前SpaceX在2021年4月獲得首個月球著陸合約，價值29億美元，SpaceX將為NASA的「阿提密斯3」（Artemis III）任務開發太空船，該任務預計最早將於2025年發射。

藍色起源多年來一直在爭取「阿提密斯」月球登陸合約，在SpaceX獲得2021年合約後，藍色起源曾起訴美國政府，稱NASA不公平地偏袒SpaceX，不過，法官最終判處藍色起源敗訴。

相關文章：

貝索斯旗下藍色起源　指控太空總署登月合約批核不公

美太空總署暫停與SpaceX登月飛船合約　亞馬遜旗下Blue Origin質疑NASA不公抗議

編輯：李哲毅

美股 美國太空總署 貝索斯 SpaceX
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