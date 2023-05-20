【俄烏戰爭】美料支持盟友 烏軍訓練F-16戰機

美國有指將會支持盟友，為烏克蘭軍隊訓練部隊駕駛包括美軍F-16在內的第4代戰機。訓練相信在歐洲完成，最少需時數月。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述政府高層官員透露，總統拜登（Joe Biden）在日本參加七大工業國集團（G7）峰會時，向盟友表示支持聯合訓練烏軍使用F-16等戰機。

美軍相信會派人前往歐洲，幫助盟友訓練烏克蘭駕駛第4代戰機，所有訓練估計只會在歐洲完成。官員表示，訓練預計在未來數周內開始，需時最少數月完成。

官員指盟友正積極商討，何時落實援助烏克蘭戰機，以及援助數量及國家。官員表示，美國及盟友現階段集中為烏克蘭反攻提供軍備﹑武器及訓練，G7峰會一大商討重點為如何長期改善烏克蘭自身防空能力。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）歡迎相關消息，讚揚拜登及美國支持國際戰機聯盟是歷史時刻。他指決定將大大加強烏軍空中作戰實力，相信G7廣島峰會上會有更多成果。

據悉美國已同意盟友為烏克蘭提供西方戰機，並希望盟友有準備，但有指盟友未預期美軍將直接參與戰機訓練。烏方官員認為，訓練開始後4個月內，便可能有援助戰機投入戰場。

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責任編輯：吳漢培