【債務上限】白宮：周四沒安排債務上限談判　一文看清最新進展（不斷更新）

▲ 【債務上限】一文看清債務上限最新進展

債務上限談判進展懸疑,部份共和黨人表示有進展,但美國共和黨眾議員Garret Graves告訴記者,白宮和共和黨的債務上限談判代表周四沒有會談計畫。白宮也證實,截至目前雙方談判代表還沒有今天會面打算。

但麥卡錫周四上午表示,周三的談判取得了進展,但仍有幾個問題尚未解決,已指示談判代表全天候工作,以達成協議,但並非所有人都感到滿意。

共和黨議員Michael McCaul指,接近達成協議,現在只剩細節。

共和黨參議院議員Mike Lee表示,沒有實質性支出改革的債務限制協議,將不會在參議院順利通過。他指出,將使用可以使用的所有程序工具,來阻止不包含大量支出和預算改革的債務上限協議。

據Punchbowl綜合多個消息來源,目前談判的方案是以債務上限延至2024年底,同時准許所有年度支出方案。

====麥卡錫加碼施壓:不要怪共和黨人 共和黨長周末不需留守國會等投票(25/5)====

麥卡錫指,不會以任何形式恐嚇市場,將達成對美國公眾有價值的協議,不應有任何恐懼,債市每日都有錢流入。不過,他同時告知黨友,周末不需留守華盛頓國會,以進行債務上限協議的投票,由於美國周一公眾假期,換言之6月前的日子,只有下周二及周三。

共和黨眾議員Steve Scalise指,只要麥卡錫及拜登達成協議,黨員會收到24小時通知,無論長周末在無何地方,都需要返回投票。

麥卡錫在國會新聞發布會上表示,解決問題的方法是支出要比去年更少,「當我們制定合理的法案時,不要怪共和黨人。」

周三,共和黨談判代表前往白宮,與民主黨談判代表會談了5個多小時。

違約將對美國經濟造成嚴重破壞,並迫使數百萬人至少暫時失去許多人賴以生存的政府福利金。

民主黨官員表示,拜登提出了妥協,包括凍結支出、撤銷未動用的 Covid 資金以及設定兩年的支出上限。但麥卡錫不為所動,麥卡錫指:「我不會提出明年比今年花更多錢的法案(I will not put a bill on the floor that spends more money next year than this year,)。」

====惠譽預警降美國評級(25/5)====

三大評級機構之一的惠譽將美國 AAA 評級列為「負面觀察」。惠譽表示,仍然認為這種情況會有解決辦法,但補充說,債務上限上的邊緣政策,令美國當局未能有效應對中期財政挑戰,這將導致預算赤字上升和債務負擔加重,美國信用度面臨下行風險。

====麥卡錫:仍有時間 將繼續談判(25/5)====

麥卡錫表示,形勢略有好轉,債務上限談判惟一問題是支出問題,仍相信可以重回2022年支出水平,市場不應有恐慌︳仍有時間達成協議。他續指,未有確定與總統拜登見面的時間,將繼續談判直至達成協議,將在適當時間才與拜登會面。

====耶倫還擊稱6月1日無錢(24/5)====

白宮與共和黨將於美國時間周三恢復債務上限談判,美國財長耶倫再度公開表示,財政部可能在6月1日之前就耗盡現金,對於外界質疑其提出的6月1日違約期限,她指出確定資金耗盡的具體日期,不久將會向國會通報政府財政狀況,拒絕透露是否有兩手準備。

耶倫指出,拜登提到美國不會違約非常重要,故將會繼續努力爭取兩黨支持,短期將向國會提供更精確的時間表,相信可以達成協議,避免債務上限違約。明言如果國會不採取行動提高債務上限,財政部和拜登都需要面臨艱難抉擇。如果在X-date前沒有解決債務問題,將無法支付部分債務,又指將債務支付優先級的設置並不可行。

耶倫提到可能出現違約的前夕,金融市場也可能出現嚴重困境,一些將於6月初至中旬到期的票據利率變得更高,希望避免2011年債務僵局時造成的傷害,又指現時市場壓力已提醒大家及時達成協議的重要性。

====白宮與共和黨周三恢復談判(24/5)====

市場消息指,白宮與共和黨將於美國時間周三恢復債務上限談判。美國總統拜登與眾議員議長麥卡錫早前談判陷入僵局,共和黨代表指白宮未有作出根本性的改變,並質疑所謂6月1日的最後期限。

耶倫在周一寫給國會議員的信中提到,最新數據指財政部最早會在6月1日耗盡現金,共和黨代表認為當局需要解釋是如何得出該日期為最後期限,令信息更加透明。

華爾街將債務上限違約的日期稱為X-Date,因為該日期有可能較耶倫所指的6月1日,推遲一星期左右。

Wrightson ICAP預計財政部的一般賬戶現金將在6月5日之後大幅減少。高盛分析師則預期財政部不能保證會在6月8日或9日之前支付款項。

桑坦德銀行更認為即使沒有達成任何協議,財政部應該能夠勉強維持到6月15日的債務還本付息,而且當日將收到500億至1000億美元的季度企業所得稅付款,和預估個人所得稅付款,懷疑耶倫正試圖渲染最壞的情況,以增加達成協議的緊迫性。

該行又指,財政部將在6月30日暫停對兩個主要聯邦退休基金的半年度投資,從而獲得約1450億美元的借貸能力。因此,如果財政部能夠捱過6月15日,違約的X-Date有可能會重新設置為7月底。

====共和黨:未安排下一場會議(24/5)====

麥卡錫周二下午離開國會時表示,兩黨尚未達成避免違約的協議,一位高級談判人員稱暫時沒有舉行會議的打算。在持續兩個小時的談判後,麥卡錫首席談判代表之一的共和黨人Garret Graves暗示,雙方陷入了僵局,「最重要的是必須看到對方採取行動或做出根本性改變,目前我們沒有安排額外的會議。」

Graves承認,雙方在某些領域「非常接近」,但關於政府支出仍存在根本性分歧。

「作為投資者,很難為債務上限定價,」施羅德多資產成長和收益主管Remi Olu-Pitan表示,「我們沒有什麼能把握住的。我們知道風險很大,但真的很難量化並提前做好準備」。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示,「談判各方已變得更加悲觀,這對我來說意味著未來幾天市場會出現更多動盪。」

====共和黨閉門會議後 突質疑6月1日違約期限 稱「人為製造危機」(24/5)====

眾議院多數黨領袖Steve Scalise在周二的共和黨閉門會議後表示,看起來白宮現在正在對沖風險,且有可能把債務上限的大限日期推後。白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre反駁指,每個人都明白,如果美國發生有史以來第一次違約,對人民和經濟將造成嚴重後果,將導致多達800萬個職位消失,引發經濟衰退,影響退休金發放,增加成本,損害美國聲譽。

德克薩斯州的共和黨議員Chip Roy表示,所謂違約警告是「人為製造危機」,實質上是要挾共和黨人放棄一些要求。「事實是6月會有現金的,我們不會發生債務違約。他們說的那些完全是錯的。我們有錢。」

麥卡錫周二拒絕明確回應6月1日是否與拜登談判最後期限,「截止日不是我選的,耶倫選了她認為的最後期限。她做了決定,我只是按她說的去做。」 麥卡錫指債務上限談判仍有一段路要走,他呼籲共和黨人團結一致,堅持該黨提出的削減支出要求。

參加了閉門會議的共和黨眾議員Ralph Norman表示,麥卡錫告訴他們說,雙方「根本沒有接近」達成協議。另一位參會人士證實了麥卡錫的言論。

Harvest Volatility Management交易和研究主管Mike Zigmont說,一些政客公開考慮違約,這是一個壞跡象。

民主黨另開計劃指,假如麥卡錫避免債務違約而妥協,引發黨內極端保守派的反抗,一些溫和派民主黨眾議員準備對其施以援手。眾議員Dean Phillips表示,目前這個想法純粹是假設性的,但如果在達成債務上限協議之後共和黨強硬派試圖將麥卡錫從眾議院議長的位置趕下台,至少有10名民主黨人準備跨越黨派界線支持麥卡錫。

====麥卡錫改口:6月1日前可能達成協議(24/5)====

共和黨及白宮的談判代表,將於美國時間11點於國會開會,討論債務上限,共和黨代表Garret Graves表示,他非常憂慮時間緊迫。共和黨議員 Patrick McHenry指,緊急(urgency)成為今日關鍵字。

麥卡錫則敦促共和黨人團結,因為還沒有接近達成債務上限協議,並改口稱6月1日前可能達成協議。

拜登及麥卡錫預計收市後於白宮繼續討論。

====周一談判未達協議 耶倫指「極有可能」6月1日違約(23/5)====

麥卡錫與拜登於周一在白宮談判,麥卡錫指,會議氣氛比以前好,討論富有成效,但尚未達成協議,工作人員會繼續磋商,他認為問題是支出,而不是收入,並明確否定美國要為違約作準備。

麥卡錫在會議前指,必須作出決定,雙方必須在有爭議的問題上採取行動,才能獲得進展。會議開始前,耶倫發信予國會議員,指美國最早6月1日極有可能面臨嚴重債務違約風險,因6月初之前將用完現金。

拜登會議前指,「我們仍然存在一些分歧,但我認為我們可以達成目標」。

麥卡錫早前預期,「今晚可能達成協議,明天亦可能會達成協議,但你必須本周要完成這些工作,才能將議案在眾議院通過,並轉交參議院通過,以及時在6月1日前完成。」

共和黨談判代表之一、北卡羅來納州眾議員Patrick McHenry表示,他仍憂慮能否達成最終協議,議員需在24小時內達成協議。

參與會議的還有共和黨眾議員Garret Graves,以及白宮代表總統顧問 Steve Ricchetti、管理和預算辦公室主任 Shalanda Young 以及立法事務主任 Louisa Terrell。

====白宮代表9:15已抵國會 拜登麥卡錫17:30會談(22/5)====

美國總統拜登今日將與共和黨眾議院議長麥卡錫會面,恢復債務上限談判。麥卡錫助手指,白宮代表已於9時15分抵達國會。拜登及麥卡錫於17時30分會談。

美國共和黨眾議員Patrick McHenry表示,就債務上限達成協議存在許多障礙,但大家都在真誠地開展工作。

====拜登麥卡錫今白宮會面 耶倫指財政部現金難支撐到6月15日(22/5)====

拜登周一將與麥卡錫討論債務上限問題,能否達成共識仍是未知之數。但美國財長耶倫(Janet Yellen)再次警告,美國不太可能到了6月中旬還有能力支付賬單,凸顯出白宮與共和黨就提高債務上限達成協議的迫切性。



耶倫指稅收收入和支出存在不確定性,因此很難有絕對把握去預判,但她個人的評估是,到了6月15日美國能夠支付所有賬單的可能性相當低。她坦言雖然6月中旬預計能收到大量稅款,但能不能撐到該時候是個問題。

預計耶倫會在本周向國會報告,美國債務問題最快會在甚麼時候出現違約,她多次呼籲儘快達到協議以避免違約。她此前表示,財政部最早6月1日就可能耗盡現金,使美國面臨發生災難性違約風險。

====高盛料美國現金6月8日至9日見底 本周達成協議機率少於5成(22/5)====

美國民主、共和兩黨在調高債務上限尚未達成共識,高盛最新報告預期,白宮和共和黨在最後一刻才可能達成調高債務上限協議,預計在達成協議前美股將有較大波動。高盛最新預計,若無法調高債務上限,美國財政部現金將於6月8日至9日跌到最低現金水平,令美國陷債務違約風險,較美國財長耶倫估計最快6月1日陷違約風險,有多一個星期緩衝。

高盛報告在美國時間上周五(19日)公布,該行經濟師認為,美國國會可於預期債務違約日(X-date)前完成協議,但兩黨拉鋸恐不能快速解決,料美國在本周達成調高國債上限機率只有30%,而在違約日最後一刻達成共識的機率同樣為30%。

該行指出,美國財政部上周四公布的手頭現金稍高於570億美元,估計在6月8日、9日將跌至低於300億美元,即財政部視為的最低現金水平,低於該水平可能觸發債務違約。

高盛策略師則指出,若美國國會通過大幅調高國債上限,可推動當地經濟增長,對新興市場股市有利。

====談判工作恢復 拜登麥卡錫今白宮會面(22/5)====

拜登周一將與麥卡錫會面,恢復債務上限談判,麥卡錫表示,周日與拜登進行了「富有成效」的通話,雙方工作人員將在當天晚些時候恢復會談。白宮發言人指,工作人員周日晚6時重啟談判,拜登及麥卡錫周一會面,但時間未確定。

外電報道指,提高債務上限並不會授權新的支出,但眾議院共和黨人表示,如果拜登不同意削減未來支出,他們不會提高上限。

====拜登:願削減開支 不接受太極端要求(21/5)====

美國白宮與共和黨的債務上限談判,預計在總統拜登回國後重新啟動。拜登維持樂觀態度,但由於談判進程緩慢,市場觀望本周能否趕得上在國會投票。

拜登在離開日本前的新聞發布會中表示,共和黨人要求大幅削減開支是不可接受的,因為對方需要改變要求。他又指共和黨要求政府削減醫療保健和教育經費,同時保護化石燃料及製藥等富豪集中的行業,表明自己是不會接受這項協議。

但拜登仍樂觀地認為雙方有可能達成共識,指白宮願意削減開支,認為不會因此觸發經濟衰退。被問到有否考慮利用美國憲法第14條修正案提高債限,他認為自己有這樣做的合法權力,問題是有沒有足夠時間使用,以防止出現違約。他又補充,共和黨代表拒絕在預算談判中討論有關增加收入的措施,認為這個問題亦需要解決。

====麥卡錫指談判陷僵局 拜登正從日本回國 空軍一號與麥卡錫通話(21/5)====

美國總統拜登今早指示下屬安排周日與眾議院議長麥卡錫通話。麥卡錫指責白宮在增加美國債務上限的談判中依然堅持明年增加支出,故在拜登從七國集團(G7)峰會回國前,談判僵局不太可能化解。最新消息指,拜登將在乘坐「空軍一號」從日本回國途中,與眾議院議長麥卡錫就債務上限和預算談判通話。



麥卡錫表示白宮方面談判誠意不足,而且最新又在談判中作出變卦,指還是希望明年可以增加支出。

白宮官員透露,拜登周六晚上和周日早上在東京聽取了債務上限談判的滙報後,隨即希望在峰會結束後,即美國時間周日上午致電麥卡錫。

====周末談判罵聲中結束 共和黨稱等拜登回國再談(21/5)====

眾議院議長麥卡錫指責白宮,在提高美國債務上限的談判中走回頭路,並表示預計在拜登總統從日本七國集團峰會返回華盛頓之前,不會進行談判。麥卡錫指出,他們實際上想花的錢比今年還要多。

拜登在日本表示,相信能夠避免違約,會達成不錯的協議。

麥卡錫重申談判底綫,「我們要花的錢要比今年更少」。共和黨人要求支出改革,不加稅、不削減軍隊開支及退五軍人福利。

白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre 表示,雙方之間存在真正的分歧,副新聞秘書Andrew Bates直指共和黨「挾持美國經濟」,並形容共和黨談判小組聽命於右翼成員。

美國白宮與共和黨在周五進行第二次談判,雙方沒有任何進展,亦沒有安排下一次會議。

====共和黨一度拉隊離場 談判周五晚恢復(20/5)====

美國周五債務上限談判發生小插曲,在國會大廈的談判室,共和黨談判代表在中午突然拉隊離場,指責白宮拖延討論,聲言暫停談判,麥卡錫其後表示,周五晚會恢復談判。

當時參與談判的,有共和黨代表Patrick McHenry、Garret Graves和麥卡錫的幕僚長Dan Meyer已在室內等候,白宮管理和預算辦公室主任Shalanda Young、拜登高級顧問Steve Ricchetti到達後,門砰的一聲關上。

外電報道指,談判最大難關,是支出上限的爭議。白宮敦促通過今次債務上限後,將令到下一個債務上限順利過渡至2024年總統大選之後,共和黨堅持設定明年支出上限,相當於回到2022年政府支出水平。

「我們確實暫停了,因為白宮不會承認他們花錢太多,這讓我們感到沮喪」麥卡錫在談判破裂後對記者說,「大家睇住,我們明年不能使用更多的金錢,我們必須比前一年花費更少,這很容易做到。」

不過,進步民主黨及保守共和黨愈來愈反對任何妥協,令談判更加艱難。最終的妥協法案,都會令雙方的強硬派無法接受。

白宮發言人在談判破裂後表示,雙方在預算問題上存在真正的分歧,談判將很困難,總統團隊正在努力爭取一個合理的解決方案,以便在眾議院和參議院獲得通過。

====財政部現金再跌百億見5字頭(20/5)====

美國財政形勢愈來愈危急,體現在兩條數,第一是財政部現金水平,第二是財政部非常規手段餘額。最新數據顯示,財政部現金截至5月18日跌至573.41億美元,單日再耗用109.91億美元,當中向各州提供的醫療補助補助金35.66億美元。以財政部現金水平計,以日使逾百億美元,預計下周將會耗盡。

至於財政部非常規手段餘額,截至5月17日最新數字,仍有920億美元,高於一周前公布的880億美元。

【理財要貼地】自資5位數可出歌圓夢?點入手最實際?愛回家「細龍生」鄭世豪分享經驗

【債務上限】美福利單日支付了254億美元 財政部現金降至683億美元

【債務上限】麥卡錫:期望本周末達成原則協議 料下周眾議院可對方案進行投票

【債務上限】麥卡錫突爆談判底綫 要削赤4.8萬億美元

記者:譚志偉