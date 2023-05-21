【債務上限】拜登：願削減開支　不接受太極端要求　未必動用美國憲法提高債限　一文看清最新進展（不斷更新）

▲ 【債務上限】一文看清債務上限最新進展

美國白宮與共和黨的債務上限談判，預計在總統拜登回國後重新啟動。拜登維持樂觀態度，但由於談判進程緩慢，市場觀望本周能否趕得上在國會投票。

拜登在離開日本前的新聞發布會中表示，共和黨人要求大幅削減開支是不可接受的，因為對方需要改變要求。他又指共和黨要求政府削減醫療保健和教育經費，同時保護化石燃料及製藥等富豪集中的行業，表明自己是不會接受這項協議。

但拜登仍樂觀地認為雙方有可能達成共識，指白宮願意削減開支，認為不會因此觸發經濟衰退。被問到有否考慮利用美國憲法第14條修正案提高債限，他認為自己有這樣做的合法權力，問題是有沒有足夠時間使用，以防止出現違約。他又補充，共和黨代表拒絕在預算談判中討論有關增加收入的措施，認為這個問題亦需要解決。

====麥卡錫指談判陷僵局 拜登正從日本啟程回國 乘坐空軍一號時將與麥卡錫通話（21/5）====

美國總統拜登今早指示下屬安排周日與眾議院議長麥卡錫通話。麥卡錫指責白宮在增加美國債務上限的談判中依然堅持明年增加支出，故在拜登從七國集團（G7）峰會回國前，談判僵局不太可能化解。最新消息指，拜登將在乘坐「空軍一號」從日本回國途中，與眾議院議長麥卡錫就債務上限和預算談判通話。



麥卡錫表示白宮方面談判誠意不足，而且最新又在談判中作出變卦，指還是希望明年可以增加支出。

白宮官員透露，拜登周六晚上和周日早上在東京聽取了債務上限談判的滙報後，隨即希望在峰會結束後，即美國時間周日上午致電麥卡錫。

====周末談判罵聲中結束 共和黨稱等拜登回國再談（21/5）====

眾議院議長麥卡錫指責白宮，在提高美國債務上限的談判中走回頭路，並表示預計在拜登總統從日本七國集團峰會返回華盛頓之前，不會進行談判。麥卡錫指出，他們實際上想花的錢比今年還要多。

拜登在日本表示，相信能夠避免違約，會達成不錯的協議。

麥卡錫重申談判底綫，「我們要花的錢要比今年更少」。共和黨人要求支出改革，不加稅、不削減軍隊開支及退五軍人福利。

白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre 表示，雙方之間存在真正的分歧，副新聞秘書Andrew Bates直指共和黨「挾持美國經濟」，並形容共和黨談判小組聽命於右翼成員。

美國白宮與共和黨在周五進行第二次談判，雙方沒有任何進展，亦沒有安排下一次會議。

====共和黨一度拉隊離場 談判周五晚恢復（20/5）====

美國周五債務上限談判發生小插曲，在國會大廈的談判室，共和黨談判代表在中午突然拉隊離場，指責白宮拖延討論，聲言暫停談判，麥卡錫其後表示，周五晚會恢復談判。

當時參與談判的，有共和黨代表Patrick McHenry、Garret Graves和麥卡錫的幕僚長Dan Meyer已在室內等候，白宮管理和預算辦公室主任Shalanda Young、拜登高級顧問Steve Ricchetti到達後，門砰的一聲關上。

外電報道指，談判最大難關，是支出上限的爭議。白宮敦促通過今次債務上限後，將令到下一個債務上限順利過渡至2024年總統大選之後，共和黨堅持設定明年支出上限，相當於回到2022年政府支出水平。

「我們確實暫停了，因為白宮不會承認他們花錢太多，這讓我們感到沮喪」麥卡錫在談判破裂後對記者說，「大家睇住，我們明年不能使用更多的金錢，我們必須比前一年花費更少，這很容易做到。」

不過，進步民主黨及保守共和黨愈來愈反對任何妥協，令談判更加艱難。最終的妥協法案，都會令雙方的強硬派無法接受。

白宮發言人在談判破裂後表示，雙方在預算問題上存在真正的分歧，談判將很困難，總統團隊正在努力爭取一個合理的解決方案，以便在眾議院和參議院獲得通過。

====財政部現金再跌百億見5字頭（20/5）====

美國財政形勢愈來愈危急，體現在兩條數，第一是財政部現金水平，第二是財政部非常規手段餘額。最新數據顯示，財政部現金截至5月18日跌至573.41億美元，單日再耗用109.91億美元，當中向各州提供的醫療補助補助金35.66億美元。以財政部現金水平計，以日使逾百億美元，預計下周將會耗盡。

至於財政部非常規手段餘額，截至5月17日最新數字，仍有920億美元，高於一周前公布的880億美元。

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記者：譚志偉