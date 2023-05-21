【債務上限】周末談判罵聲中結束　共和黨稱等拜登回國再談　白宮斥挾持美國經濟　一文看清最新進展（不斷更新）

▲ 【債務上限】一文看清債務上限最新進展

眾議院議長麥卡錫指責白宮，在提高美國債務上限的談判中走回頭路，並表示預計在拜登總統從日本七國集團峰會返回華盛頓之前，不會取得任何進展。麥卡錫指出，他們實際上想花的錢比今年還要多。

拜登在日本表示，相信能夠避免違約，會達成不錯的協議。

麥卡錫重申談判底綫，「我們要花的錢要比今年更少」。共和黨人要求支出改革，不加稅、不削減軍隊開支及退五軍人福利。

白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre 表示，雙方之間存在真正的分歧，副新聞秘書Andrew Bates直指共和黨「挾持美國經濟」，並形容共和黨談判小組聽命於右翼成員。

美國白宮與共和黨在周五進行第二次談判，雙方沒有任何進展，亦沒有安排下一次會議。

====共和黨一度拉隊離場 談判周五晚恢復（20/5）====

美國周五債務上限談判發生小插曲，在國會大廈的談判室，共和黨談判代表在中午突然拉隊離場，指責白宮拖延討論，聲言暫停談判，麥卡錫其後表示，周五晚會恢復談判。

當時參與談判的，有共和黨代表Patrick McHenry、Garret Graves和麥卡錫的幕僚長Dan Meyer已在室內等候，白宮管理和預算辦公室主任Shalanda Young、拜登高級顧問Steve Ricchetti到達後，門砰的一聲關上。

外電報道指，談判最大難關，是支出上限的爭議。白宮敦促通過今次債務上限後，將令到下一個債務上限順利過渡至2024年總統大選之後，共和黨堅持設定明年支出上限，相當於回到2022年政府支出水平。

「我們確實暫停了，因為白宮不會承認他們花錢太多，這讓我們感到沮喪」麥卡錫在談判破裂後對記者說，「大家睇住，我們明年不能使用更多的金錢，我們必須比前一年花費更少，這很容易做到。」

不過，進步民主黨及保守共和黨愈來愈反對任何妥協，令談判更加艱難。最終的妥協法案，都會令雙方的強硬派無法接受。

白宮發言人在談判破裂後表示，雙方在預算問題上存在真正的分歧，談判將很困難，總統團隊正在努力爭取一個合理的解決方案，以便在眾議院和參議院獲得通過。

====財政部現金再跌百億見5字頭（20/5）====

美國財政形勢愈來愈危急，體現在兩條數，第一是財政部現金水平，第二是財政部非常規手段餘額。最新數據顯示，財政部現金截至5月19日跌至573.41億美元，單日再耗用109.91億美元，當中向各州提供的醫療補助補助金35.66億美元。以財政部現金水平計，以日使逾百億美元，預計下周將會耗盡。

至於財政部非常規手段餘額，截至5月17日最新數字，仍有920億美元，高於一周前公布的880億美元。

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記者：譚志偉