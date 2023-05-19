  • 28°C
香港時間 : 2023520日 (週六) 00:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東方海外預料下半年 行業不確定因素較多

股樓投資 23:35 2023/05/19

分享：

分享：

航運股東方海外(00316)財務副總裁樊米高在股東會後表示，航運業下半年不確定因素較多，肯定不會像過往兩至三年強勁，但目前難以預測業務走向，視乎環球經濟數據和消費力變化。他表示，市場出現不少矛盾訊號。其中，美國消費力似乎未見減弱，不少進口國的就業數據亦令人鼓舞，都對集團業務有利。不過，通脹是否已經見頂、加息周期是否即將結束等，仍是未知數，需要觀望下半年情況。
　　

【盈喜股】 維他奶預告虧轉盈 內地業務遂步穩定 全年轉賺最多5,500萬元  詳情請看【下一頁

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

樊米高表示，美國過去6至9個月較高庫存的問題似乎受到控制，並逐步回復正常，未來需要持續觀察消費者信心。於今年首季，跨大西洋地區業務表現較良好，因為大多涉及汽車零部件等價值較高的商品，而不是日常消耗品。雖然不少貿易航線的業務都較高峰期回落，但實力則比疫情前更強。

【阿里巴巴9988】一文看清大行予阿里 最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

東方海外（00316） 港股

下一篇文章

【新股IPO】長久數字科技擬來港上市 集資最多1.5億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【苦主媽媽】從尿片期貨事件中 媽媽們學懂的理財觀念 (附懶人包備忘錄)
【苦主媽媽】從尿片期貨事件中 媽媽們學懂的理財觀念 (附懶人包備忘錄)
【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款