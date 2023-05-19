東方海外預料下半年 行業不確定因素較多

航運股東方海外(00316)財務副總裁樊米高在股東會後表示，航運業下半年不確定因素較多，肯定不會像過往兩至三年強勁，但目前難以預測業務走向，視乎環球經濟數據和消費力變化。他表示，市場出現不少矛盾訊號。其中，美國消費力似乎未見減弱，不少進口國的就業數據亦令人鼓舞，都對集團業務有利。不過，通脹是否已經見頂、加息周期是否即將結束等，仍是未知數，需要觀望下半年情況。



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樊米高表示，美國過去6至9個月較高庫存的問題似乎受到控制，並逐步回復正常，未來需要持續觀察消費者信心。於今年首季，跨大西洋地區業務表現較良好，因為大多涉及汽車零部件等價值較高的商品，而不是日常消耗品。雖然不少貿易航線的業務都較高峰期回落，但實力則比疫情前更強。

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