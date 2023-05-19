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【美股走勢】美銀策略師再次唱淡美股　科技及AI股正形成泡沫、加息步伐或未完

股市 22:12 2023/05/19

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【美股焦點】美銀策略師再次唱淡美股　科技及AI股正形成泡沫、加息步伐或未完

美銀首席投資策略師Michael Hartnett再次呼籲賣出美股，認為科技股及人工智能（AI）股正在形成泡沫，而美聯儲加息或尚未結束，債券收益率上升構成風險。去年精準預測美股大跌的Hartnett建議在標指4200點水平賣出股票，這也是標指目前水平。

Hartnett與團隊撰寫報告指出，如果美聯儲今年錯誤地暫停加息，美國債券收益率將升至4厘 以上，「如果是這樣，我們肯定不會看到美聯儲在這個周期的最後一次加息。過去一周由於債務上限僵局，10年期美國國債收益率飆升，周五報3.6厘左右。

美銀報告指出，AI目前是一個初期泡沫，並指出過去的泡沫總是以「輕鬆賺錢」開始，以加息結束。美銀引用1999年的教訓，當時互聯網股票上漲，以及強勁經濟數據導致美聯儲重啟貨幣緊縮，而9個月後科技股泡沫破滅。

美銀策略師表示，鑑於市場預期降息，未來12個月最大的痛苦交易是聯邦基金利率升至6厘，而不是降至3厘。

美銀引述EPFR Global 數據指，科技股連續第五周流入，而金融股連續第三周流出，房地產投資信託基金REITS出現自2022年11月以來最大的撤資。總體而言，股票基金在截至5月17日的一周內流出 77 億美元，而債券基金在過去八週內出現資金流入。

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