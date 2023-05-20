  • 29°C
香港時間 : 2023520日 (週六) 09:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大市看法】黃子燊：料恒指短期區間橫行　科技股屆建倉時機

股市 09:00 2023/05/20

分享：

分享：

港股連跌兩日，跌至接近兩個月低位，晉裕環球資產管理投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊認為年初至今全球資產向好，但港股至今仍然偏弱，在交投欠活躍的情況下，區間橫行的勢頭短期難以扭轉，但科技股現時估值便宜，已屆建倉時機。

他認為港股在19000點至21000點橫行已久，短期也難以扭轉這個勢頭，但現水平已處於接近區間底部，投資者可以投放適當注碼入市，不建議太進取。當中科技股經營層面不算太差，騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 中長綫已見投資價值，可候低吸納。

市場月內炒股不炒市，當中「中特估」概念也受歡迎，黃子燊對行業看法正面，認為板塊有政策支持，而且具持續性，不排除調整過後可再度落鑊炒。

美滙指數回升，美元兌人民幣見7算，他指美元上升令持有美元債的內房雪上加霜，因內地經濟復甦勢頭本身已未算強勁，內房銷售疲弱拖累實體經濟和投資氣氛，故短期繼續不宜沾手。

相關文章：

【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世

【盈喜盈警】維他奶國際料上財年轉賺至少3500萬元　獲政府疫情補貼6000萬元

編輯：葉志偉

港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 美滙指數 恒生指數 阿里巴巴 板塊 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升20點　人幣彈至7.01（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升20點　人幣彈至7.01（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里雲100%脫離阿里自立　將1年內完全獨立上市　引外部戰略投資者（附內部信）
【阿里巴巴9988】阿里雲100%脫離阿里自立　將1年內完全獨立上市　引外部戰略投資者（附內部信）
【ChatGPT】OpenAI推iOS版ChatGPT App　邊個地方率先可用？
【ChatGPT】OpenAI推iOS版ChatGPT App　邊個地方率先可用？
【李嘉誠】李嘉誠再完善家族財富規劃安排　調整系內公司股權分配　將長和及長實私人名義持股轉移至信託
【李嘉誠】李嘉誠再完善家族財富規劃安排　調整系內公司股權分配　將長和及長實私人名義持股轉移至信託
【阿里巴巴業績】阿里巴巴跌近5%　上季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO
【阿里巴巴業績】阿里巴巴跌近5%　上季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO
【美股收市】債務上限談判暫停　道指跌109點 鮑威爾為加息降溫　美債息跌穿3.7厘
【美股收市】債務上限談判暫停　道指跌109點 鮑威爾為加息降溫　美債息跌穿3.7厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款