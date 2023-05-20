【大市看法】黃子燊：料恒指短期區間橫行　科技股屆建倉時機

港股連跌兩日，跌至接近兩個月低位，晉裕環球資產管理投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊認為年初至今全球資產向好，但港股至今仍然偏弱，在交投欠活躍的情況下，區間橫行的勢頭短期難以扭轉，但科技股現時估值便宜，已屆建倉時機。

他認為港股在19000點至21000點橫行已久，短期也難以扭轉這個勢頭，但現水平已處於接近區間底部，投資者可以投放適當注碼入市，不建議太進取。當中科技股經營層面不算太差，騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 中長綫已見投資價值，可候低吸納。

市場月內炒股不炒市，當中「中特估」概念也受歡迎，黃子燊對行業看法正面，認為板塊有政策支持，而且具持續性，不排除調整過後可再度落鑊炒。

美滙指數回升，美元兌人民幣見7算，他指美元上升令持有美元債的內房雪上加霜，因內地經濟復甦勢頭本身已未算強勁，內房銷售疲弱拖累實體經濟和投資氣氛，故短期繼續不宜沾手。

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編輯：葉志偉