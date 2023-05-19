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【發債填海】總商會和議政府發債發展土地　或上調香港全年經濟預測

商業 21:15 2023/05/19

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日前政府提出以發債方式集資發展交椅洲填海及北部都會區項目，香港總商會也附和有關建議。立法會議員林健鋒、香港總商會主席阮蘇少湄及總裁梁兆基，在今天的周年會員大會前見記者，表示認同政府可透過向公眾發債來集資發展，並參考銀色債券以比通脹稍高的收益吸引市民參與。

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林健鋒：建議公開發債讓公眾參與土地發展

林健鋒表示，近期社會熱烈討論香港的土地發展，交椅洲填海及北部都會區項目開支龐大，若單靠政府公帑會有很大財政負擔，而總商會亦有研究「錢從何來」的問題。近日特首李家超和財政司司長陳茂波都提到，考慮透過發行債券的方式集資，林健鋒附和有關建議。

他認為透過發行債券集資，可讓公眾也一起參與香港的土地發展，同時也能讓財團一齊負擔財政開支，避免由政府獨力承擔。他建議政府可參考銀色債券，向全港市民公開集資，提供比通脹稍高的收益吸引市民，一齊參與發展。

立法會議員林健鋒出席總商會會員大會時提到，政府可參考銀色債券，讓公眾一齊參與土地發展。（陳靜儀攝）

梁兆基：不擔心發債影響香港信貸評級

被問到發債會否影響香港評級，香港總商會總裁梁兆基表示發債後，該項目就會被獨立評級，因此並不影響對香港的評級，而事實上即使政府不發債，使用公帑也同樣涉及公共財政，發債反能讓財團共同承擔風險。

林健鋒亦表示，香港所有土地發展項目都是賺錢的，毋須太擔心風險。他認為項目發展後也會賣地，賣地就有收入，不擔心會無法還款和支付利息。而且他亦提到以香港的財政儲備，就算是借貸也能借到足夠的資金，不認為會影響香港的信貸評級。

香港總商會總裁梁兆基認為，以發債方式發展能讓財團一起共同承擔風險和資金。（陳靜儀攝）

 

阮蘇少湄：香港正復常但仍須「勒緊褲頭」

香港總商會主席阮蘇少湄則表示，隨著香港逐漸復常，經濟也開始有起色。她提到愈來愈多國家開始以人民幣結算貿易，香港扮演為一個幫助人民幣國際化的角色，為這些國家提供套戙服務來控制風險。

香港總商會早前預測，今年經濟增長3.8%，梁兆基表示總商會有機會上調有關預測，但還要看下半年的經濟表現。他提到隨著內需反彈，香港首季的經濟表現良好，但出口表現則較疲弱，仍需觀察下半年的內需和出口表現。

林健鋒則以「香港已經活起來」來形容現狀，指近期多個展覽活動都顯示不少廠商和買家湧入香港，展覽定單亦表現理想，對下半年的經濟表示樂觀。但他認為現在仍在需要「勒緊褲頭」的階段，因工廠也要時間生產，希望政府能在這個時段有多些措施協助商界解決人手不足、資金周轉等難關。

香港總商會主席阮蘇少湄指香港已逐漸復常，對下半年的經濟表示樂觀，總商會或會上調對香港經濟增長的預測。（陳靜儀攝）

陳茂波指有意在市場集資 發展交椅洲填海項目

本報記者：李智賢

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