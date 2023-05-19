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【新股IPO】易點雲2416傳以近下限每股10.19元定價

股樓投資 18:58 2023/05/19

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引述外電報道，內地辦公IT綜合解決方案供應商易點雲(新上市編號: 02416)計劃以每股10.19元定價，屬招股價區間每股10至12元的近下限水平，預料將集資近5.97億元。該股已於周四(18日)截飛，並於下周四(25日)掛牌，獨家保薦人為中金公司。

 

同場加映﹕【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

該股公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎10至12元，以每手500股計，一手入場費6,060.51元。是次上市引入了策源投資為基石投資者，認購1,997萬美元公司股份。

集資所得，預計將於未來三年內，將約40%分配以提高銷售及營銷能力及擴大服務網絡；約30%用於優化及擴大服務內容；約20%用於增強再製造能力；約10%用作營運資金及一般企業用途。

【比亞迪 1211】 比亞迪繼續大幅領先 4月新能源車銷量增近1倍【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

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記者：張以正

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