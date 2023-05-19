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【新股IPO】微創醫療分拆微創心律管理上市 擬集資2億美元

股樓投資 12:24 2023/05/19

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微創醫療(00853)宣布擬分拆持股50.13%的微創心律管理於聯交所主板上市，聯席保薦人為高盛及中金公司，有指該股擬集資最多2億美元。根據其初步招股文件顯示，微創心律管理是處於商業階段醫療技術公司，專注於心律管理(CRM)有源植入式醫療器械，目前於三大洲進行研發及製造，並在全球49個國家及地區銷售產品，除西歐、日本、澳洲及美國等成熟CRM器械市場外，亦正進軍巴西、印度及阿根廷等新興市場。

【同場加映】溫股知新：關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

去年度公司錄得2.05億美元收入，按年跌6.9%，經營虧損達6,864.4萬美元，年內虧損則擴大至近1.07億美元，對比2021年度虧損8,806.3萬美元。公司解釋，主要是由於收入減少及融資成本增加，當中有部分被銷售成本減少所抵銷。

集資所得款項將用於研發在研產品、產品商業化，以及重組於法國、意大利、中國及多米尼加共和國的四間生產設施等。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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記者：張以正

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