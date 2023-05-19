區內租客把握機會置業　斥資670萬買映灣園兩房

中原地產陳偉業表示，東涌映灣園6座中層C室成交，實用面積548平方呎，兩房間隔，享山景，叫價680萬元，減價10萬元，以670萬元沽出，實用呎價12,226元。

陳偉業指，買家為區內租客，租樓三年，有感長遠計租樓不划算，加上最近議價空間有所增加，於是把握機會置業，上址位處大單邊及向東南，內櫳企理，見業主肯減價，即拍板承接。原業主則於2007年6月以600萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利70萬元，升值12%。

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