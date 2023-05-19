【百度9888】百度「希壤」負責人離職 元宇宙玩完？ 公司投放更多資源開發AI業務

據內地媒體《界面新聞》引述消息人士指出，百度（09888）旗下元宇宙業務「希壤」負責人馬傑已離職，而希壤其他員工亦已調職或離任，似預示百度在元宇宙的發展上暫時劃上句號。

百度今日（19日）股價收報120元，跌4.5%，成交額11.1億元。

報道指出，元宇宙業務短期內難以看到好的商業模式，盈利能力較差，以及百度轉向人工智能生產內容（AIGC）相關業務，不願向元宇宙業務投入更多資源，均是希壤被邊緣化的主因。

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希壤於2021年12月底發布，當時官方稱其為內地首個「國產元宇宙」產品，定位是跨越虛擬與現實、永久存續的多人互動空間。

不過，今年以來百度的投資重心已轉投向「文心一言」，是內地首個最具規模的「大型言言模型」（LLM），截至本月初，據報道已有15萬企業申請加入文心一言內測，覆蓋政務、金融、媒體、電商零售等行業。

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記者：李兆明