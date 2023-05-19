【科技一周回顧】iOS版ChatGPT登場　4大手機型號最易成黑客目標

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【YouTube爭議】YouTube演算法向兒童用戶 推送槍擊、武器影片

YouTube等串流媒體平台向來會利用演算法，分析出用戶的喜好及使用習慣，續而推送其可能感興趣的內容，以提供更個人化的使用體驗。雖然YouTube標榜會「負責任地」使用演算法，以免用戶接觸到不合宜的內容，但有機構揭發YouTube，向未成年的兒童用戶，推出有關武器、槍擊的暴力內容影片。

2/【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT 免費使用兼可同步網頁版記錄

自生成式人工智能（Generative AI）聊天機械人ChatGPT推出，一眾生成式AI工具崛起。ChatGPT開發公司OpenAI近日決定乘勝追擊，推出iOS版ChatGPT應用程式，免費開放予用家使用。惟仍存有錯誤資訊及私隱安全風險。

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3/【私隱安全】黑客借Ghost Touch入侵手機 哪4款型號最易成目標？

有研究人員發現，黑客會透過「GhostTouch」攻擊手法，在非常接近目標的情況下，操控手機進行解鎖及盜取個人資料等。另指出有4款手機已被確認存在漏洞，容易被黑客以「GhostTouch」方法入侵。

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4/【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出 分析師舉五大重點材料

Apple的WWDC快將於6月舉行，外界預料，Apple將會發表期待已久的劃時代混合實境（mixed-reality，MR）頭盔，天風國際證券分析師郭明錤早也發文指出，Apple從五大設備供應商得到原料，並已做好充足準備。

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5/【OPPO撤出德國】中國手機品牌OPPO德國官網清空 或暫時撤出德國市場

環球智能電話競爭激烈，早前有傳聞指中國手機品牌OPPO將撤出歐洲市場，近日就有外媒發現，OPPO德國官方網站資料已清空，懷疑已將業務暫時撤出德國。

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