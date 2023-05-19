Meta自家研發AI芯片 指AI已成產品核心

Meta Platforms（META）在周四（18日）公布有關其數據中心項目的新細節，以更好地支持人工智能（AI）工作，其中包括研發其首個專門用於運行AI模型的定製芯片。

Meta表示，新的計劃包括公司首個用於運行AI模型的定製芯片、一個新的AI優化數據中心設計，以及用於AI研究的16,000 GPU超級計算機的第二階段。

該公司指，以上工作，加上仍在進行中的其他專案將使其能夠開發更大、更複雜的AI模型，然後有效地大規模部署，「AI已經成為Meta產品的核心，可以實現更好的個人化、更安全、更公平的產品以及更豐富的體驗，同時也幫助企業接觸到他們最關心的受眾。」

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朱克伯格最近表示，該公司看到了「以有用和有意義的方式向數十億人介紹AI代理的機會」。最新披露的芯片和其他基建計劃，或成為Meta與其他同樣在AI方面投入大量資源的科技巨頭競爭的關鍵工具。

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