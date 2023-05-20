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【捐血救人】紅十字會心血庫存量下降至緊急水平 周末及公眾假期開放予市民捐血

理財智慧 09:32 2023/05/20

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紅十字會輸血服務中心發出緊急呼籲，中心表示，血庫存量跌至低水平，只能維持4日用量，當中O型、A型和B型血最缺乏。中心呼籲市民前往捐血。

市民可以透過應用程式或致電捐血站預約登記，減少輪候時間。中心將會在周末及佛誕的公眾假期開放予市民捐血，大部分捐血站都會加派人手。捐血需要大約一小時，每次捐血可救援最多三個病人，捐血前，市民應先進食、補充水分，捐血後要注意休息及飲食，並避免劇烈運動。

中心的血液收集及招募部主管梁雅詩表示，近日天氣不穩、流感高峰期及新冠感染個案增加，都令捐血市民數量減少。她提醒市民，如果有上呼吸道感染而無發燒，康復一周就可捐血。但如果感染流感並且有發燒或確診新冠病毒，就需要在康復最少兩周後才能捐血。此外，若到過有瘧疾的地方外遊，就需要暫緩捐血3個月；到過北美等有傳染病風險的地方，就建議暫緩捐血28日。

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責任編輯：陳玉蓮

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