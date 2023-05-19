【盈喜股】 維他奶預告虧轉盈 內地業務遂步穩定 全年轉賺最多5,500萬元

維他奶（00345）周五（19日）收市後發盈喜，預料截至3月底止財年扭虧為盈，錄得純利介乎3,500萬至5,500萬元，而上一財年虧損約1.6億元。公司指出，預期純利上升的主要原因是內地業務遂步穩定，並通過有效的營業推廣費用管理、營運和廣告促銷方面成本合理化，令淨利潤大幅增加，同時本港業務持續增長，並獲得6,000萬元疫情期的政府補貼，而上一財年的政府補貼為1,700萬元。

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因此，若不計期內獲得的本港政府補貼6,000萬元，集團本財年仍錄得虧損500萬至2,500萬元。集團亦指，部分淨利潤被部分項目所抵銷，包括收購Vitasoy Australia Products剩餘49%的股本權益相關的費用，約4,300萬元，以及遞延稅項抵免減少。

維他奶周五收報13.16元，升2.3%。

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記者：郭秀慧