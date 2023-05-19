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【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部

科技 18:58 2023/05/19

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外界盛傳蘋果（Apple）首款VR/AR頭戴式裝置，將於下月的蘋果公司全球軟件開發者年會（WWDC）正式亮相，並預料該頭戴式裝置將以「Reality Pro」命名。惟近日有外媒指，蘋果將其首款VR/AR頭戴式裝置的預價銷售額，由每年300萬部下調至90萬部。當中最大原因是以蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）為首的一眾高管，均對該裝置「不滿意」。

【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具

外媒《彭博社》引述熟知開發過程的消息人士指，庫克最初對蘋果首款VR/AR頭戴式裝置的預想，與現時坊間流傳的外觀及電池須外接的設計相反，而是期望它是一款類似眼鏡的輕巧設備。另透露智能眼鏡至少仍需要4年時間才有望推出。

該消息人士又指，儘管相關研發項目每年耗資該企超過 10億美元（約78億港元），且裝置已投入使用多年，但由於裝置不如庫克預期，以及他亦較少參與等阻礙，導致裝置遲遲未推出。

除庫克外，《彭博社》又提到，蘋果軟件主管Craig Federighi和硬件主管Johny Srouji在內的高層管理人員，均對該項目表示擔憂。前者對研發項目抱謹慎態度，後者更以「科學項目」比喻頭戴式裝置的研發工作。

【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料

【Siri改口令】傳Apple擬改「Hey Siri」口令　或將簡化為「Siri」

責任編輯：殷凱怡

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