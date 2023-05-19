【新品情報】成「雪糕群組」熱話 惠康 x KOKUAJI聯手硏發UCC咖啡雪糕 試食價$55三杯

近日天氣炎熱，透心涼的雪糕成不少人的至愛。惠康與全新品牌KOKUAJI共同硏發首批優質雪糕，特意選用日本人氣UCC 3款皇牌咖啡—口感柔和的The Blend 114、甘醇精緻的The Blend 117，以及經碳火深度烘焙的炭燒咖啡，硏發期間亦加入不同原材料加強口感，打造出3款獨特口感及滋味的雪糕—「香滑榛子碎咖啡雪糕」、「香濃咖啡碎雪糕」及「炭燒咖啡味雪糕」，成網上「雪糕群組」討論的熱話。

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由5月19日至6月1日，顧客可以驚喜價每盒55元（1盒3杯同款口味）入手全新KOKUAJI x UCC優質雪糕系列，體驗全新冰涼快感，咖啡控萬勿錯過。

於5月23日enJoy card day以恒生enJoy卡結賬更可享額外92折優惠，折實後平均每杯16.87元（原價25元）。

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想以更抵價錢買盡貨品？可留意激抵限時優惠。由5月19日至21日一連3日，凡於惠康超級市場購買任何產品滿100元，即可以50元換購8424西瓜1個（總值69元）及以32元換購3排益力多活性乳酸菌飲品（總值42元），讓您以最優惠價錢掃盡解渴消暑好物，滿載而歸。

全新「KOKUAJI X UCC優質雪糕系列」已於全線惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen獨家發售。



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責任編輯：陳詠妍