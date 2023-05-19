  • 29°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國4月現有住宅銷售按月下跌3.4%

環球政經 18:49 2023/05/19

分享：

分享：

據全美房地產經紀人協會（NAR）的數據顯示，今年4月美國現有住宅銷售按月下跌3.4%，經季調的年化銷售率為428萬套，按年則下跌23.2%。

盡管存在強勁的購房需求，但一些因素正在對潛在購房者產生壓力，而這些因素在不同地區和區域之間會產生不同的影響和市場動態。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，房屋銷售情況反覆起伏，但仍保持在最近周期低點以上。過去幾個月的就業增長、有限庫存和波動的按揭利率相結合，創造了一個推拉房屋需求的環境，意味買樓人士面臨多個因素的影響，有時會推動需求，有時會抑制需求。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

截至4月底，可供銷售的房屋數量為104萬套，較去年4月增加了1%。按照當前的銷售速度來看，這相當於一個2.9個月的供應量。一般來說，買方和賣方之間的市場平衡被認為是6個月的供應量。

4月銷售的現有住宅的中位銷售價格為388,800美元，按年跌1.7%。然而，這只是一個中位數，很可能反映了市場上更低、更實惠房屋的銷售活動更為活躍。

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

 

同場加映 【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

財務自由 經濟 就業 銷售 地產 美國 美元 二手市場

上一篇文章

【帶你睇盤】屯門豫豐花園低層上車盤　三房叫價505萬　呎價僅8891

下一篇文章

CCL連續兩周回升　在165點以上窄幅爭持　加息影響料將反映
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
【苦主媽媽】從尿片期貨事件中 媽媽們學懂的理財觀念 (附懶人包備忘錄)
【苦主媽媽】從尿片期貨事件中 媽媽們學懂的理財觀念 (附懶人包備忘錄)
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款