美國4月現有住宅銷售按月下跌3.4%

據全美房地產經紀人協會（NAR）的數據顯示，今年4月美國現有住宅銷售按月下跌3.4%，經季調的年化銷售率為428萬套，按年則下跌23.2%。

盡管存在強勁的購房需求，但一些因素正在對潛在購房者產生壓力，而這些因素在不同地區和區域之間會產生不同的影響和市場動態。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，房屋銷售情況反覆起伏，但仍保持在最近周期低點以上。過去幾個月的就業增長、有限庫存和波動的按揭利率相結合，創造了一個推拉房屋需求的環境，意味買樓人士面臨多個因素的影響，有時會推動需求，有時會抑制需求。

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截至4月底，可供銷售的房屋數量為104萬套，較去年4月增加了1%。按照當前的銷售速度來看，這相當於一個2.9個月的供應量。一般來說，買方和賣方之間的市場平衡被認為是6個月的供應量。

4月銷售的現有住宅的中位銷售價格為388,800美元，按年跌1.7%。然而，這只是一個中位數，很可能反映了市場上更低、更實惠房屋的銷售活動更為活躍。

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