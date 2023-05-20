  • 29°C
香港時間 : 2023520日 (週六) 08:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國名廚Jamie Oliver後繼有人 12歲大仔教煎奄列展大廚功架

環球社會熱點 08:05 2023/05/20

分享：

分享：

英國名廚Jamie Oliver長子Buddy現年12歲，但已展露出對烹飪的熱忱和天賦。Jamie Oliver近日於社交平台Instagram上載影片，內容為Buddy教導觀眾煎奄列。Buddy在影片中盡顯大廚功架，獲網民讚賞。

碧咸大仔談如何熱愛廚藝 透露和太太最愛一國美食 【下一頁】

Buddy在烹飪過程中使用火腿、芝士和蘑菇等食材，表示指煎奄列要做的第一件事就是打蛋。他用叉將兩隻雞蛋的蛋黃和蛋白攪拌均匀後，加入一小撮黑胡椒粉再攪拌。

Buddy再用平底鑊將蘑菇煎至金黃色，然後將調好味的蛋液倒入鑊。他建議等待20至30秒後，才加入芝士碎和火腿碎等食材。他翻面煎奄列時強調，過程一定要非常自信（very confident）。

Buddy其後將製作好的奄列倒入碟中，並在碟邊放置菠菜葉和對半切開的小番茄做裝飾。他試過味後，大讚自己煮的奄列非常美味。

碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法 【下一頁】

有網民留言形容，Buddy宛如其父的迷你版（little Jamie Oliver），另一網民則讚Buddy年紀小小已有大廚風範。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Buddy是Jamie Oliver和太太Juliette的長子，家中排行第4，對上有3個姐姐，分別為21歲的Poppy、20歲的Daisy和14歲的Petal。Buddy亦有一個弟弟River，現年6歲。

Jamie Oliver曾指，若Buddy日後選擇成為一名廚師，就需要靠自己努力耕耘事業，拒絕讓兒子成為依賴父輩名氣的「Nepo baby」（靠裙帶關係的權貴富二代）。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【SATs】英學能測驗閱讀卷有幾深？即睇試題刁鑽位
2023/05/19
【SATs】英學能測驗閱讀卷有幾深？即睇試題刁鑽位
英青年TikTok拍片 挑戰隨機闖陌生人屋企（有片）
2023/05/19
英青年TikTok拍片 挑戰隨機闖陌生人屋企（有片）
英鐵路工人6月2日再罷工 英格蘭足總盃決賽前夕
2023/05/19
英鐵路工人6月2日再罷工 英格蘭足總盃決賽前夕
64歲外國男鬧便利店收銀死板 不滿買酒要驗證年齡（有片）
2023/05/19
64歲外國男鬧便利店收銀死板 不滿買酒要驗證年齡（有片）
Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」
2023/05/19
Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」

你可能感興趣

【SATs】英學能測驗閱讀卷有幾深？即睇試題刁鑽位
18:05 2023/05/19
【SATs】英學能測驗閱讀卷有幾深？即睇試題刁鑽位
英青年TikTok拍片 挑戰隨機闖陌生人屋企（有片）
16:04 2023/05/19
英青年TikTok拍片 挑戰隨機闖陌生人屋企（有片）
英鐵路工人6月2日再罷工 英格蘭足總盃決賽前夕
16:05 2023/05/19
英鐵路工人6月2日再罷工 英格蘭足總盃決賽前夕
網絡熱話 社交平台 廚師 Instagram 英國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【G7峰會】料公布對俄新制裁 烏方證實澤連斯基出席（第二版）
【G7峰會】料公布對俄新制裁 烏方證實澤連斯基出席（第二版）
英鐵路工人6月2日再罷工 英格蘭足總盃決賽前夕
英鐵路工人6月2日再罷工 英格蘭足總盃決賽前夕
南太平洋新喀里多尼亞附近海域7.7級地震 觸發海嘯警告
南太平洋新喀里多尼亞附近海域7.7級地震 觸發海嘯警告
世衛倡今年新冠疫苗僅針對XBB變種 不包含原始毒株
世衛倡今年新冠疫苗僅針對XBB變種 不包含原始毒株
【俄烏戰爭】G7料追加對俄制裁 俄軍再空襲基輔（持續更新）
【俄烏戰爭】G7料追加對俄制裁 俄軍再空襲基輔（持續更新）
64歲外國男鬧便利店收銀死板 不滿買酒要驗證年齡（有片）
64歲外國男鬧便利店收銀死板 不滿買酒要驗證年齡（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款