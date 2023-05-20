英國名廚Jamie Oliver後繼有人 12歲大仔教煎奄列展大廚功架

英國名廚Jamie Oliver長子Buddy現年12歲，但已展露出對烹飪的熱忱和天賦。Jamie Oliver近日於社交平台Instagram上載影片，內容為Buddy教導觀眾煎奄列。Buddy在影片中盡顯大廚功架，獲網民讚賞。

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Buddy在烹飪過程中使用火腿、芝士和蘑菇等食材，表示指煎奄列要做的第一件事就是打蛋。他用叉將兩隻雞蛋的蛋黃和蛋白攪拌均匀後，加入一小撮黑胡椒粉再攪拌。

Buddy再用平底鑊將蘑菇煎至金黃色，然後將調好味的蛋液倒入鑊。他建議等待20至30秒後，才加入芝士碎和火腿碎等食材。他翻面煎奄列時強調，過程一定要非常自信（very confident）。

Buddy其後將製作好的奄列倒入碟中，並在碟邊放置菠菜葉和對半切開的小番茄做裝飾。他試過味後，大讚自己煮的奄列非常美味。

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有網民留言形容，Buddy宛如其父的迷你版（little Jamie Oliver），另一網民則讚Buddy年紀小小已有大廚風範。

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Buddy是Jamie Oliver和太太Juliette的長子，家中排行第4，對上有3個姐姐，分別為21歲的Poppy、20歲的Daisy和14歲的Petal。Buddy亦有一個弟弟River，現年6歲。

Jamie Oliver曾指，若Buddy日後選擇成為一名廚師，就需要靠自己努力耕耘事業，拒絕讓兒子成為依賴父輩名氣的「Nepo baby」（靠裙帶關係的權貴富二代）。

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責任編輯：李俊儀