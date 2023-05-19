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【裁員潮】英國電信裁員42% AI取代客戶服務部員工

理財智慧 18:32 2023/05/19

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今年AI技術成為熱門話題，ChatGPT在全球開始盛行，不少人透過GPT將工作簡化。同時，許多企業也開始採用AI技術。

英國電信巨頭BT宣佈將在2030年前裁員多達55,000人，佔全部員工約42%，部分員工將被AI技術所取代。被取代的員工包括客戶服務，其中有高達五分之一的被裁員工職位預計將被AI等技術所取代。BT執行長Philip Jansen表示，新技術將推動新的就業機會出現，並且AI技術可以使服務更快、更好、更無縫，同時強調客戶不會因此產生與機器人打交道的感覺。

BT目前正在擴展其光纖網絡，以取代銅線網絡，一旦工作完成，就不需要那麼多員工來構建和維護其網絡。BT是英國最大的寬頻上網和流動通訊商之一。

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責任編輯：陳玉蓮

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