【人民幣滙價】人幣反彈7算拉鋸 外滙局表明或對單邊行為進行糾偏

每美元兌人民幣兌滙價近期跌穿7算，市場對人民幣滙價走勢轉趨關注。人民銀行副行長劉國強、外匯局副局長王春英出席中國外滙市場指導委員會（CFXC）會議時對近期外滙市場運行惰況進行討論，當中提到外滙局將加強監督管理，必要時對順周期及單邊行為進行糾偏，意味有機會作出類似干預行動。

人民幣滙價受消息刺激，每美元兌人民幣由日內低位7.05水平反彈，重返7算關。

會議就外匯市場改革、發展與規範等議題提出意見和建議。提到人民銀行及外匯局下一階段將加強監督管理和監測分析，強化預期引導，必要時對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。自律機制成員單位要自覺維護外滙市場的基本穩定，堅決抑制滙率大起大落。

當局指人民幣匯率近日雙向波動態勢明顯

此外，當局亦會積極落實自律規範，研究加強美元存款業務等自律管理，提升對企業的滙率避險服務水平，降低中小微企業滙率避險成本，更好服務實體經濟。

會上亦指出近期全球經濟金融形勢複雜嚴峻，發達經濟體高利率、高通脹、高債務並存，貨幣政策緊縮效應顯現，歐美銀行業風險事件推升市場避險情緒，對美元滙率短期偏強形成支撐，人民幣匯率近日雙向波動態勢明顯。但表明人民幣滙率也有糾偏力量和機制，能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。

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編輯：葉志偉