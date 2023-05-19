【裝修設計】43萬將村屋化身工業風格家居 酒迷將酒櫃融入設計

今期《精明裝修》介紹位於元朗區十八鄉木橋頭村的村屋裝修。村屋較市區樓的實用面積大、間隔實用，而且窗外有美景，今次的業主是一位80後，3人家庭，業主將545平方呎的單位由原本3房改為2房的間格。全屋以工業風格設計，運用深危色調、燈飾、磚牆等裝修元素。裝修連訂造家具費用約43萬元，當中包括裝修工程約23萬元及訂造家具20萬元。

有別於一般溫馨或簡潔風的設計，是次單位的業主鍾情於工業風格，全屋以深色色調搭配上暖色系的傢俱，一踏進屋內已有工業風格的氛圍而且帶有神秘感。踏入客廳有自然光透入，配上工業風格的燈飾，再加上眼前的大型酒櫃，自然可以聯想到業主有收藏名酒的愛好。設計師於客廳增設酒櫃讓業主可以用於收藏和展示名酒。不過值得留意的是不同的酒樽高度及大小不一，設計師需要在設計時考慮到酒櫃的尺寸及位置，讓業主可以在全屋最當眼處擺放業主珍貴的收藏。

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住市區樓要做到三邊落床，有一定難度，因為空間所限。不過在村屋業主期望可以三邊落床，並且擁有足夠收納空間，因此設計師將原先三房改成兩房，並增設地台、大衣櫃及床頭櫃，以滿足業主收納需要。進入廁所，亦看到設計師保留工業風的格調，以幾何圖型舖設淋浴間，營造出工業風的質感和魅力。

在整個裝修中，業主最滿意開放式廚房的設計，由於業主家人熱愛下廚，設計師將其改造成L型開放式廚房，可以讓家人大展廚藝，亦不會過份擁擠。在廚房位置更設有可移動的桌子，煮完可以立即放到桌上，一家人共享晚餐。

＊相片由OscarC. Studio 提供

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責任編輯：陳玉蓮