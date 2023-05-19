【G7峰會】三大焦點：核武、俄烏戰爭、應對中國

今屆七大工業國集團（G7）峰會特別選於，曾在二次世界大戰中被投擲原子彈的廣島市舉行。G7及歐盟領袖將討論核武等多項議題，今屆G7峰會有以下三大焦點：

【G7峰會】料公布對俄新制裁 烏方證實澤連斯基出席（第二版） 【下一頁】

核武

目前全球共有9個國家擁有核武器，合共擁有約1.25萬枚核彈頭。

G7峰會地點距離廣島和平紀念館不遠，有指日揆岸田文雄作為峰會主席，有意讓各國領袖感受廣島二戰期間被投下原子彈造成的慘況，為無核武世界創造條件。

俄烏戰爭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）將會前往日本出席G7峰會，將呼籲G7各國保持團結並繼續援烏。

G7領袖於峰會前已發表聯合聲明，指成員國正實施進一步制裁等措施，增加俄羅斯繼續戰爭的成本，並確保俄羅斯無法再將能源武器化。

G7領袖更重申承諾，只要烏克蘭需要的話，就會提供財政、人道主義、軍事和外交等支援。

G7料再加強制裁俄羅斯 針對能源及貿易 【下一頁】

應對中國

中國作為全球第二大經濟體及重要製造業基地，G7成員國與中國的經濟合作緊密。

日本政策研究大學院大學教授道下德成認為，如何應對大國競爭將成為今次峰會的重要議題。他指G7領袖必須解決經濟安全及如何處理敏感技術等分歧。

路透社指，雖然美國推動加強投資控制，但部分G7成員國對簽署控制對華投資的協議，仍持懷疑態度。

德國官員更表示，德國希望看到針對目標領域的投資審查，而非全面審查。

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責任編輯：鄭錦玲