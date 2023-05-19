  • 29°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【G7峰會】三大焦點：核武、俄烏戰爭、應對中國

環球社會熱點 18:30 2023/05/19

分享：

分享：

今屆七大工業國集團（G7）峰會特別選於，曾在二次世界大戰中被投擲原子彈的廣島市舉行。G7及歐盟領袖將討論核武等多項議題，今屆G7峰會有以下三大焦點：

【G7峰會】料公布對俄新制裁 烏方證實澤連斯基出席（第二版） 【下一頁】

核武

目前全球共有9個國家擁有核武器，合共擁有約1.25萬枚核彈頭。

G7峰會地點距離廣島和平紀念館不遠，有指日揆岸田文雄作為峰會主席，有意讓各國領袖感受廣島二戰期間被投下原子彈造成的慘況，為無核武世界創造條件。

俄烏戰爭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）將會前往日本出席G7峰會，將呼籲G7各國保持團結並繼續援烏。

G7領袖於峰會前已發表聯合聲明，指成員國正實施進一步制裁等措施，增加俄羅斯繼續戰爭的成本，並確保俄羅斯無法再將能源武器化。

G7領袖更重申承諾，只要烏克蘭需要的話，就會提供財政、人道主義、軍事和外交等支援。

G7料再加強制裁俄羅斯 針對能源及貿易 【下一頁】

應對中國

中國作為全球第二大經濟體及重要製造業基地，G7成員國與中國的經濟合作緊密。

日本政策研究大學院大學教授道下德成認為，如何應對大國競爭將成為今次峰會的重要議題。他指G7領袖必須解決經濟安全及如何處理敏感技術等分歧。

路透社指，雖然美國推動加強投資控制，但部分G7成員國對簽署控制對華投資的協議，仍持懷疑態度。

德國官員更表示，德國希望看到針對目標領域的投資審查，而非全面審查。

緊貼地緣政治變化，即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

佛州州長擬下周宣布角逐美國大選 私下稱特朗普唔會贏
今日
佛州州長擬下周宣布角逐美國大選 私下稱特朗普唔會贏
【G7峰會】料公布對俄新制裁 烏方證實澤連斯基出席（第二版）
今日
【G7峰會】料公布對俄新制裁 烏方證實澤連斯基出席（第二版）
【G7峰會】辛偉誠抵日 料聚焦3大議題
2023/05/18
【G7峰會】辛偉誠抵日 料聚焦3大議題
【俄烏戰爭】糧食黑海出口協議延長兩個月 烏控俄用糧食勒索
2023/05/18
【俄烏戰爭】糧食黑海出口協議延長兩個月 烏控俄用糧食勒索
【俄烏戰爭】美國指烏愛國者導彈系統 或因俄軍空襲受損
2023/05/17
【俄烏戰爭】美國指烏愛國者導彈系統 或因俄軍空襲受損

你可能感興趣

佛州州長擬下周宣布角逐美國大選 私下稱特朗普唔會贏
今日 15:00
佛州州長擬下周宣布角逐美國大選 私下稱特朗普唔會贏
【G7峰會】料公布對俄新制裁 烏方證實澤連斯基出席（第二版）
今日 16:19
【G7峰會】料公布對俄新制裁 烏方證實澤連斯基出席（第二版）
【G7峰會】辛偉誠抵日 料聚焦3大議題
12:16 2023/05/18
【G7峰會】辛偉誠抵日 料聚焦3大議題
地緣政治 軍事 七大工業國集團 戰爭 制裁 俄羅斯 中國 日本

下一篇文章

【SATs】英學能測驗閱讀卷有幾深？即睇試題刁鑽位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

AI描繪「理想男女性」外表 皆為有肌肉兼小麥色
AI描繪「理想男女性」外表 皆為有肌肉兼小麥色
【G7峰會】料公布對俄新制裁 烏方證實澤連斯基出席（第二版）
【G7峰會】料公布對俄新制裁 烏方證實澤連斯基出席（第二版）
64歲外國男鬧便利店收銀死板 不滿買酒要驗證年齡（有片）
64歲外國男鬧便利店收銀死板 不滿買酒要驗證年齡（有片）
【俄烏戰爭】G7料追加對俄制裁 俄軍再空襲基輔（持續更新）
【俄烏戰爭】G7料追加對俄制裁 俄軍再空襲基輔（持續更新）
日本上月近195萬外國人入境 僅疫情前6成半數量
日本上月近195萬外國人入境 僅疫情前6成半數量
意大利水災釀最少9死 F1取消分站賽事
意大利水災釀最少9死 F1取消分站賽事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款