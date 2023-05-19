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【AI晶片】Meta公開自研AI晶片 料2025年正式問世

理財智慧 18:21 2023/05/19

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Facebook母公司Meta加入Google、亞馬遜、微軟的半導體大戰，並首度公開自行研發AI晶片進展。該晶片為名為Meta Training and Inference Accelerator（MTIA）的全新ASIC晶片，Meta宣稱其運算效能和處理效率勝過CPU。

【中電】 今年首季本港售電量升2.6% 中電派第一期中期息63仙【下一頁

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Meta過去主要使用CPU以及用於加速AI演算法而設計的客製化晶片來處理AI運算工作，考慮到如Google、亞馬遜、微軟等競爭對手已經向AI領域投入大量資源，因此Meta決定加入這場半導體大戰，自行研發AI晶片。Meta執行長祖克柏早前便親自將最新AI晶片MTIA予公眾。

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根據外媒報導，該晶片將專門用於處理與AI推薦系統相關的工作，幫助用戶找出最佳貼文內容並更快呈現。外媒預測MTIA 至少要到2025年才會正式問世。除了MTIA，Meta目前亦正自行研發另一款被稱為 Meta Scalable Video Processor（MSVP）的 ASIC 晶片，以支援持續成長的影音內容處理需求。

【消費優惠】一田購物優惠日5.24登場 料銷售額上升1至2%【下一頁

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撰文：鄭日棱

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