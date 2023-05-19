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【醫療科技】美國初創研大腦輔助通信設備　獲FDA「突破性設備」認可

科技 18:01 2023/05/19

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如馬斯克（Elon Musk）旗下神經科技和腦機接口初創企業Neuralink等美國科技公司，一直積極研發能置入人體的醫療科技技術，以改善部分疾病患者的生活。惟相關的大腦植入物技術，一直未能獲得當局批准。Neuralink競爭對手、另一美國神經技術初創公司Paradromics，最近的大腦植入物研發項目，反超Neuralink的進度，搶先獲美國食品藥物管理局（FDA）認可為「突破性設備」。

【馬斯克闖禍？】馬斯克接管Twitter後　高度活躍用戶發帖頻率下降

多年來科學家們一直在研究一種名為「BCI」的技術，用於破譯大腦訊號並將其轉化為外部技術命令。Paradromics亦正開發一款採用BCI技術的大腦植入式設備Connexus直接數據接口（Connexus DDI），幫助重度癱瘓患者，破譯其神經訊號，從而使其重獲交流能力。

作為輔助通信設備，用家需要先將Connexus DDI的一組微型電極，直接植入大腦組織中，以測量和破譯大腦訊號，繼而轉換為文本或合成語音，並通過位於胸部皮膚下的收發器，發射到外部設備。

綜合外媒報道，Paradromics於周四（17日）宣布，Connexus DDI已獲得FDA頒發的「突破性設備」稱號，目前該設備在進行動物安全試驗。相關的試驗數據，將影響FDA是否批准該企進行人體研究的決定。Paradromics行政總裁Matt Angle指，期望可於2024年上半年，對人類患者進行首次臨床試驗 。

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責任編輯：殷凱怡

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