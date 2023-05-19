【帶你睇盤】屯門豫豐花園低層上車盤　三房叫價505萬　呎價僅8891元

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【盈喜股】 維他奶預告虧轉盈 內地業務遂步穩定 全年轉賺最多5,500萬元
樓市踏入整固期，不少用家加快入市。今次祥益地產推介的屋苑為豫豐花園，雖然屋苑位於屯門藍地，與市中心有段距離，但勝在入場門檻較低，而且樓齡相對市中心的屋苑年輕。
放盤單位為豫豐花園5座低層E室，實用面積568平方呎，三房間隔，現叫價505萬元放盤（最後更新日期：5月19日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要50.5萬元，月供20,409元，每月入息要求則約43,010元。
|放盤單位
|屯門豫豐花園5座低層E室（物業編號：AN238586）
|間隔
|三房
|實用面積
|568平方呎
|叫價
|505萬元（最後更新日期：5月19日）
|賣點
|有匙可睇、換樓之選、可做九按、入場門檻低、環境舒適
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註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢