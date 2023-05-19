【帶你睇盤】屯門豫豐花園低層上車盤　三房叫價505萬　呎價僅8891元

樓市踏入整固期，不少用家加快入市。今次祥益地產推介的屋苑為豫豐花園，雖然屋苑位於屯門藍地，與市中心有段距離，但勝在入場門檻較低，而且樓齡相對市中心的屋苑年輕。

放盤單位為豫豐花園5座低層E室，實用面積568平方呎，三房間隔，現叫價505萬元放盤（最後更新日期：5月19日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要50.5萬元，月供20,409元，每月入息要求則約43,010元。

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放盤單位 屯門豫豐花園5座低層E室（物業編號：AN238586） 間隔 三房 實用面積 568平方呎 叫價 505萬元（最後更新日期：5月19日） 賣點 有匙可睇、換樓之選、可做九按、入場門檻低、環境舒適

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