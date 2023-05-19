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【帶你睇盤】屯門豫豐花園低層上車盤　三房叫價505萬　呎價僅8891

股樓投資 18:50 2023/05/19

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樓市踏入整固期，不少用家加快入市。今次祥益地產推介的屋苑為豫豐花園，雖然屋苑位於屯門藍地，與市中心有段距離，但勝在入場門檻較低，而且樓齡相對市中心的屋苑年輕。 

放盤單位為豫豐花園5座低層E室，實用面積568平方呎，三房間隔，現叫價505萬元放盤（最後更新日期：5月19日）。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要50.5萬元，月供20,409元，每月入息要求則約43,010元。 

    點擊圖片放大
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    +11
放盤單位 屯門豫豐花園5座低層E室（物業編號：AN238586）
間隔 三房
實用面積 568平方呎
叫價 505萬元（最後更新日期：5月19日）
賣點 有匙可睇、換樓之選、可做九按、入場門檻低、環境舒適

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3oj2m2f

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

屯門 豫豐花園 祥益地產 私人屋苑 二手市場

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