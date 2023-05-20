【單位直擊】黃大仙三房居屋已補價495萬沽　業主大賺逾330移民

有業主趕移民，所以減價賣樓。富誠地產周永鋒表示，黃大仙居屋鵬程苑低層17室，實用面積485平方呎，三房間隔，向西望市景，日前以495萬元（已補地價）易手，實用呎價約10,206元。

周永鋒表示，單位去年8月放盤，當時叫價585萬元（已補地價），放盤5個月後，因反應未如理想，所以減價至520萬元（已補地價）。及至近期，終以495萬元易手，累減90萬元。

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從單位相片可見，單位裝修企理，可即買即住。資料顯示，原業主於2010年5月以161萬元（已補地價）購入上址，持貨13年，現帳面獲利約334萬元，物業期內升值接近2.1倍。

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