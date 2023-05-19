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【李嘉誠】李嘉誠再完善家族財富規劃安排　調整系內公司股權分配　將長和及長實私人名義持股轉移至信託

股市 18:09 2023/05/19

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【李嘉誠】李嘉誠再完善資產分配　調整系內公司股權分配　將長和及長實私人名義持股轉移至信託

長和系創辦人李嘉誠再次調整其在系內各公司的持股分配，進一步完善李氏家族財富規劃安排。據聯交所股權披露顯示，李嘉誠於5月16日，將其私人持有的長和 （00001） 及長實 （01113） 的部分股權，分別調動至李嘉誠家族信託基金公司。

以長和為例，李嘉誠以每股平均價53元，將以私人名義持有的135.93萬股長和，調動至Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation及Li Ka-Shing Unity Trustcorp。據Webb網頁資料顯示，兩家信託公司的大股東均為李澤鉅，持股約66.7%，餘下33.3%則為李嘉誠持有。

李嘉誠轉讓約1.96億股郵儲行股份至家族信託

同日，李嘉誠以每股平均價46.45元，將以私人名義持有的6295.33萬股長實，調動至Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation及Li Ka-Shing Unity Trustcorp。

另外，對於李氏私人公司Silvery Ring轉讓持有約1.96億股郵儲銀行 （01658） H股股份，發言人指，有關轉讓乃基於李氏家族財富規劃安排而進行之內部重組，將李氏私人公司Silvery Ring持有的郵儲銀行H股股份納入家族信託內。

事實上，李嘉誠於退休前已做好分身家部署，由長子李澤鉅繼承長江集團，次子李澤楷則可以獲得資金，支持其業務發展。

相關文章：【長和系】李澤鉅：希望交椅洲人工島「計到數、回到本」

相關文章：【李嘉誠減持】郵儲行跌逾2%　遭李嘉誠沽2249萬股套現1.22億　料7個半月甩貨近1%、貨值9.7億　郵儲行：與基金會保持良好關係（第二版）

相關文章：【長和系】李澤鉅：長建持180億元現金　處於有利位置進行收購

編輯：陳韻妍

港股 郵儲銀行（01658） 長實集團（01113） 李嘉誠 李澤鉅 信託基金 長實 長和（00001）
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