【李嘉誠】李嘉誠再完善家族財富規劃安排　調整系內公司股權分配　將長和及長實私人名義持股轉移至信託

▲ 【李嘉誠】李嘉誠再完善資產分配 調整系內公司股權分配 將長和及長實私人名義持股轉移至信託

長和系創辦人李嘉誠再次調整其在系內各公司的持股分配，進一步完善李氏家族財富規劃安排。據聯交所股權披露顯示，李嘉誠於5月16日，將其私人持有的長和 （00001） 及長實 （01113） 的部分股權，分別調動至李嘉誠家族信託基金公司。

以長和為例，李嘉誠以每股平均價53元，將以私人名義持有的135.93萬股長和，調動至Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation及Li Ka-Shing Unity Trustcorp。據Webb網頁資料顯示，兩家信託公司的大股東均為李澤鉅，持股約66.7%，餘下33.3%則為李嘉誠持有。

李嘉誠轉讓約1.96億股郵儲行股份至家族信託

同日，李嘉誠以每股平均價46.45元，將以私人名義持有的6295.33萬股長實，調動至Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation及Li Ka-Shing Unity Trustcorp。

另外，對於李氏私人公司Silvery Ring轉讓持有約1.96億股郵儲銀行 （01658） H股股份，發言人指，有關轉讓乃基於李氏家族財富規劃安排而進行之內部重組，將李氏私人公司Silvery Ring持有的郵儲銀行H股股份納入家族信託內。

事實上，李嘉誠於退休前已做好分身家部署，由長子李澤鉅繼承長江集團，次子李澤楷則可以獲得資金，支持其業務發展。

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編輯：陳韻妍