【阿里巴巴業績】一文看清券商阿里巴巴績後分析　料淘寶天貓加大投資、分拆釋放估值潛力

▲ 【阿里巴巴業績】一文看清券商阿里巴巴績後分析 券商料淘寶天貓加大投資、分拆釋放估值潛力

阿里巴巴 （09988） 繼續全速執行「一拆六」重組計劃，宣布會將阿里雲在內的雲智能集團分拆成獨立上市公司，同時部署新零售業務盒馬，以及物流業務菜鳥上市，然而，上季阿里巴巴的內地商業仍受疲軟，市場分析指，分拆有助釋放估值潛力，而3月份起阿里GMV回暖，淘寶天貓亦將加大用戶投入，料將提高用戶體驗。

花旗發表報告，將阿里巴巴ADR（美：BABA）目標價下調6.5%至144美元。花旗認為，阿里增長和利潤率存在不確定性，原因是阿里計劃增加投資以及雲業務重大調整。花旗提到，阿里巴巴管理層稱需要投資以加強國際商業的市場地位，而內地商業下的淘寶天貓需要加大對用戶獲取和留存的投入。

富瑞亦將阿里巴巴目標價由214港元下調至176港元。富瑞指出，上季阿里巴巴收入大致符合預期，而中國商業經調整EBITA以及整體經調整純利均勝該行預期。該行期待阿里巴巴長期投資於用戶體驗，以便消費者提供一站式的購物體驗。

高盛：市場低估淘寶天貓的增長回升

高盛認為，由於電商CRM收入低於預期的擔憂，管理層公布淘寶天貓積極投資，加上缺乏具體細分市場指引，導致股價出現負面反應。高盛維持「買入」評級及133港元的目標價。

高盛提到，市場低估淘寶天貓的增長回升，隨著其他業務虧損快速收窄，估計淘寶天貓市場相當於每份ADR不多約70美元，對應淘寶天貓EBITDA 2024財年EBITA僅6倍。高盛又指，阿里架構重組有助向股東釋放資本，其他業務集團也將能夠自籌資金。

中金：料淘天無須顧慮其他虧損業務

中金則維持阿里巴「跑贏行業」評級及137港元目標價。中金指出，2月至今，淘寶天貓的活躍用戶與GMV均保持按年增長，預計今季客戶管理收入按年增長7%。中金提到，阿里組織變革後，沒有其他虧損業務顧慮的淘天將從自身出發，鞏固其在電商領域的領導地位，GMV、收入、利潤只是三大戰略的結果，而不是戰略出發點。

阿里巴巴計劃以股息方式拆分雲智能業務，未來不再持有阿里雲股份。中金指出，獨立決策的業務個體，會基於自身需求制定合理積極的增長策略；且組織架構調整後有助於提升各業務的敏捷度和競爭力，各業務啓動上市和融資計劃有助釋放估值潛力。

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記者：李哲毅