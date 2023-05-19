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CCL連續兩周回升　在165點以上窄幅爭持　加息影響料將反映

股樓投資 18:49 2023/05/19

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報166.77點，按周升0.54%，是反映5月美國聯儲局議息前1周的市況。早前復活節假後CCL由168點連跌3周降至165點水平，但近2周反彈回升共1.02%。顯示美國議息前，市場期望加息周期結束，樓價輕微回升。近5周計，CCL累跌0.97%，整體樓價反覆偏軟，指數在165點以上窄幅爭持。至於加息後市況，將於未來幾周公佈的CCL中反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.08點，按周升0.31%。CCL(中小型單位)報166.62點，按周升0.43%。CCL(大型單位)報167.56點，按周升1.12%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊回升2周，分別累升0.78%、0.91%及1.64%。

本周四區樓價二升二跌，走勢繼續各自反覆。新界西CCL_Mass報155.70點，按周升2.74%，終止2周連跌。港島CCL_Mass報169.60點，按周升1.61%，連升2周共1.64%。九龍CCL_Mass報162.85點，按周跌0.73%。新界東CCL_Mass報179.36點，按周跌2.63%，連升3周後回軟。

2023年計，CCL累升6.38%，CCL Mass升7.53%，CCL(中小型單位)升7.68%，CCL(大型單位)升0.54%。港島升8.79%，九龍升8.01%，新界東升5.50%，新界西升7.07%。

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 樓價 CCL 中原地產

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