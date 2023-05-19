【ESG】 投資ESG基金低至1萬元 豁免首次認購費

▲ 投資ESG基金享零認購費優惠

近年綠色經濟備受各界關注，為促進可持續發展，有中小銀行最近大打零費用牌，新舊客戶一筆過投資ESG（環球、社會及管治）基金，獲豁免首次認購費優惠，門檻更低至1萬元巳盡享着數。

●上商：逾百隻基金供客選擇 包括富達、貝萊德及滙豐ESG產品

上海商業銀行執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行目前提供過百隻基金供客戶選擇，其中不少是屬於ESG基金；亦會不斷豐富架上的ESG產品，以切合不同客戶的需求。

陳志偉補充，該行代銷不同基金公司的ESG產品，當中包括富達、貝萊德及滙豐（HSBC）等發行的基金，為客戶提供多元化的投資選擇。

●新舊客豁免首次認購費 認購費減免上限3,888元 須注意細則

問及推廣優惠，陳志偉表示，現有客戶及新客戶，同樣享有整額認購ESG基金首筆0%認購費優惠，投資額低至1萬元；由即日起至6月30日，整額認購ESG基金可享首筆豁免基金認購費優惠，而認購費減免金額的上限高達3,888元。

惟須注意細則，客戶須先繳交基金認購費，該行會於8月底或之前，把減免費用退回合資格的帳戶內，詳情可參閱該行相關網頁。

●涵蓋可持續發展、ESG主題環球股票基金受捧 派息類別尤受歡迎

談及現市況哪類ESG基金較受捧，陳志偉透露，環球市場經歷去年的調整，估值變得相對吸引，故客戶對涵蓋可持續發展、又或ESG為主題的環球股票基金較感興趣，當中派息類別更加受歡迎。

此外，上商亦有全方位措施促進綠色金融，陳志偉又說，近年該行積極推動綠色金融，除了不時新增ESG產品，供客戶選擇及推出推廣優惠外；還舉辦多場實體及網上ESG投資講座，提高客戶及該行員工對綠色經濟的關注度、以及適時更新有關資訊。

另方面，4月份再有3隻ESG基金成功闖關，包括貝萊德全球基金旗下兩產品，分別為︰可持續亞洲債券、以及系統分析環球可持續入息及增長基金；再者，永明強積金環球低碳指數基金。

今年首4個月已有7隻綠色零售基金獲證監會放行，當中3月份有3隻，例如大成中國可持續發展股票基金、中銀香港（02388）大灣區氣候轉型ETF（03129）、以及恒生（00011）旗下恒指A股通低碳指數ETF（03038）。再計及2月份惠理集團（00806）首隻ESG產品、惠理亞洲食品及營養產業基金，凸顯新品種愈趨多元化，更首現強積金（MPF） ESG產品。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



