【玄人‧峰語@iM網欄】 向人借運 先要看自己是否行運

這幾年，香港人的確不好過，雖然表現看似「復常」，但很多行業、在職者仍正在低處浮沉，因此這段時間算命問前程的人仍大不乏人。我時常跟大家說，過去20年的開心「八運」，是一個時代巨輪向前滾動時，大家適逢其會搭了一轉很順的「順風車」而已，現在的「困境」，嚴格而言，只是還原基本步，只是沒有過去的好，但卻非絕對的差，只是大家習慣了相對好的環境，一時間未適應而已。

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當然，身邊的確有些人仍人浮於事，仍未找到理想的工作，又或是雖然仍有工作在身，但工作壓力大，那就希望透過風水算命去為自己增運，打破目前的困局。作為一個玄學人，我不會否認這些工具對命主有所助力，但仍要看個人的運勢加以配合，絕對不可能擺一兩個擺設就可以運轉乾坤。幾年前，曾有一個朋友聽另一師傅的指點，個人不行運不打緊，最緊要識「借運」，簡單而言，找個好運的人走在一起合作，近他多些，就可以沾上他的好運，因而可以「借運」從而「改運」。然而，我對這方法是有另一種體會。



首先，要做到借運，我們必須了解一個最基本的數學問題，就是「正正得正」、「正負得負」和「負負得正」。如果兩個人同樣是行好運，大家走在一起的話，的確可以收到協同效應，好運的一方可借更好運的一方去增運。當然，如果一個人是行「平運」(即是不是衰運，只是一個正常的大運)，仍可以透過此方法提升自己的運氣，但結果是很大機會想像不似預期。然而，如果一個人本身是走衰運時但又想借好運人的運時，那就要小心及留意了。



一如數式所指，「正負是得負」的，當然，好運的人難以被衰運的人拖低，要不是也不叫行好運，問題是一個走衰運的人，基本上是很難會遇到好的人和事，即使是本身是好事，但在衰運下，很多時候表面似是好的東西，實際是「凶物深藏」，反而是一個致命的導火綫。話說回這位朋友，他就是聽那師傳說，三年前找了一個他認為是「好運的朋友」合作搞生意，而事實上，這位「好運的朋友」本身是有幾門生意，而且做得不錯的，適逢其會我這友人當時被裁員而失業，那就倒不如借此人的好運一起搞生意，看看能否殺出一條血路。



當然在疫情下，「好運的朋友」手上的幾門生意也搞得不好，但由於之前累積了盈利，仍算能在逆境有險可守，但與我友人合作搞的新生意，最終卻泡湯。對於「好運的朋友」而言，其中一門生意失敗無傷大雅，但對於只得一注的的友人而言，他卻應了衰運要應的東西了。由此可見，如果要向人借運，首要條件是要先看自己是否有運行，如果真的沒有，寧願一動不如一靜了。至於「負負得正」的說法，並不代表兩個衰運人走在一起會行好運，只是兩人「圍爐取暖」，大家感覺良好而已。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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