▲ 【大行報告│1211】瑞信：比亞迪「漢DM-i」減價將引發內地汽車新一輪減價戰 調升目標價至430元

比亞迪 （01211） 調低混能電動車「漢DM-i」的售價13%至14%，介乎19萬至25萬元人民幣，令漢DM-i成為內地最廉價的大型插電式混合電動車（PHEV），以刺激銷量。

瑞信表示，比亞迪是次調整價格，將會對價格介乎18萬至25萬元人民幣的大型轎車造成顯著晱響，同時會引發PHEV及燃料轎車價格新一輪減價潮。

比亞迪「漢DM-i」及「秦PLUS」的價格具競爭力

比亞迪於2月下調其「秦PLUS」轎車價格約14%至9.98萬元人民幣，令「秦PLUS」當時成為最便宜的PHEV，結果「秦PLUS」於4月賣出逾3萬部，成為銷量最佳的PHEV，明顯優於過去12個月的月均銷量1.6萬部。

瑞信稱，考慮到「漢DM-i」及「秦PLUS」的價格具競爭力，因此將比亞迪2023至2025年銷售調升至280萬至360萬部，並調高每股盈利預測1%至2.8%，比亞迪目標價上調2.4%至430元。

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編輯：陳韻妍