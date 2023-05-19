「好氣Fun」Lady Fun享祭　5月22至31日　精選商品低至19折

由2023年5月22日起，煤氣「好氣Fun」會員網上換購平台將會舉行「Lady Fun享祭」推廣活動，多款美顏養生的產品，包括美容儀、纖體儀、燕窩等女士必備的保持年輕法寶，會員將可以低至19折換購！換購滿$600更可享額外$50折扣，抵上加抵！而且首3日下午3點更會推出免費積分換領商品。推廣期至5月31日，所有優惠商品數量有限，換完即止！

1) 誘人限量激搶 (5月22日下午3點開搶)

屈臣氏蒸餾水 - 家居水機 -Wats-Touch Mini 溫熱水機 (白色) 連 4樽 8公升樽裝蒸餾水 (電子水券)

只售200分+$666 (原價: $3,636) (限量2套)

2) 額外$50優惠

換購指定精選優惠商品滿$600，於購物車輸入折扣碼「LADY50」，額外減$50*

尚有其他精選優惠商品：https://bit.ly/3o47s2k

*$50折扣碼不適用於「誘人限量激搶」商品



3)積分免費換領

由5月22至24日，一連三日下午3點將推出免費積分換領商品

「Lady Fun享祭」推廣詳情

推廣日期：2023年5月22至 31日

推廣網址: https://bit.ly/3o47s2k

*以上推廣受條款及細則約束

「好氣Fun」會員迎新獎賞 – 500分及$60購物優惠

現登記成為「好氣Fun」會員，除可參與上述「Lady Fun享祭」推廣活動，更可享迎新500分及$60購物優惠！新會員全單消費滿$200可於購物車輸入折扣碼“W22TGF”，全單即減$60(不可與「Lady Fun享祭」推廣活動同時使用)！煤氣客戶連結煤氣賬號開立家庭賬戶更可賺取額外2,000分。迎新獎賞詳情: https://www.towngasfun.com/promo/welcomeoffer

關於「好氣Fun」

「好氣Fun」是煤氣公司於2020年中旬推出的會員計劃及網上換購平台，務求全方位照顧會員的衣、食、住、行所需。會員可透過繳付煤氣費用及於煤氣公司各零售點的消費賺取積分，以換購超值商品和優惠。現已有多個知名商戶加盟，數千件正品行貨商品及優惠不時更新，可預期未來商品會更多元化，滿足會員所需。

下載「好氣 Fun」App：

iOS：https://bit.ly/3W0J91L

Android：https://bit.ly/3I6N5rN

「好氣 Fun」網站：https://bit.ly/3BJIMPX

(特約)