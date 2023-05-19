【有相睇】新蒲崗景泰苑196呎靚裝單位　居二價205萬沽　6年帳賺91萬

綠置居納米盤於二手市場有價有市。富誠地產陳彬說，新蒲崗景泰苑低層6室，實用面積196平方呎，原為開放式間隔，現改為一房，坐向東，望市景，日前以205萬元（未補地價）成交，實用呎價約10,459元。

資料顯示，原業主於2017年2月以114萬元（綠表）購入上址，持貨6年，現帳面獲利91萬元，物業期間升值約79%。

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從圖片可見，單位有靚裝修，可即買即住。陳彬表示，近日發展商低價搶客，加上種種折扣優惠吸引買家轉至一手市場，而且受加息陰霾困擾，料二手市場將繼續受壓。

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