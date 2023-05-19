【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世

ChatGPT面世之後，除了帶起應用生成式人工智能（AI）熱潮，也掀起大型科企之間的AI技術戰。Facebook母公司Meta日前亦宣告加入開發AI芯片戰圈，首度透露自家AI芯片研發進度。

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Meta周四（17日）發新聞稿指其正打造專門為幫助AI技術發展的基礎設施架構。當中涵蓋硬件與軟件等各個層面，包括研發首款專用於運行AI模型的定制ASIC芯片，並命名為「Meta Training and Inference Accelerator（MTIA）」。

該企稱，芯片比CPU有更強的計算能力和效率，專門用於處理與AI推薦系統相關的工作。通過結合使用MTIA芯片和GPU，「能為每位用戶提供更好的性能、更低的延遲和更高的效率。」

雖然Meta在2020年便開發出第一代MTIA芯片，採用台積電 7 奈米製程。但據外媒《TechCrunch》報道，是次Meta提及的MTIA，至少要到2025年才能正式問世。

除研發自家芯片外，Meta又提到，為推出更多尖端的AI應用程式和體驗，並建立該企對元宇宙的長期願景。進行新的AI優化數據中心設計，以及繼續進行AI超級電腦的第二階段，將為該企構建下一代AI基礎設施的主要任務。

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責任編輯：殷凱怡

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