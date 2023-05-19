  • 30°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世

科技 17:27 2023/05/19

分享：

分享：

ChatGPT面世之後，除了帶起應用生成式人工智能（AI）熱潮，也掀起大型科企之間的AI技術戰。Facebook母公司Meta日前亦宣告加入開發AI芯片戰圈，首度透露自家AI芯片研發進度。

【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄

Meta周四（17日）發新聞稿指其正打造專門為幫助AI技術發展的基礎設施架構。當中涵蓋硬件與軟件等各個層面，包括研發首款專用於運行AI模型的定制ASIC芯片，並命名為「Meta Training and Inference Accelerator（MTIA）」。

該企稱，芯片比CPU有更強的計算能力和效率，專門用於處理與AI推薦系統相關的工作。通過結合使用MTIA芯片和GPU，「能為每位用戶提供更好的性能、更低的延遲和更高的效率。」

雖然Meta在2020年便開發出第一代MTIA芯片，採用台積電 7 奈米製程。但據外媒《TechCrunch》報道，是次Meta提及的MTIA，至少要到2025年才能正式問世。

除研發自家芯片外，Meta又提到，為推出更多尖端的AI應用程式和體驗，並建立該企對元宇宙的長期願景。進行新的AI優化數據中心設計，以及繼續進行AI超級電腦的第二階段，將為該企構建下一代AI基礎設施的主要任務。

【AI監管】怕AI釀大禍？　OpenAI CEO籲成立部門監管

【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】疫後市民關注健康　健身中心增分店擴市佔
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【馬斯克闖禍？】馬斯克接管Twitter後　高度活躍用戶發帖頻率下降
2023/05/18
【馬斯克闖禍？】馬斯克接管Twitter後　高度活躍用戶發帖頻率下降
【可持續能源】寶馬夥TYDE打造全電動船　最高時速約55.5公里
2023/05/18
【可持續能源】寶馬夥TYDE打造全電動船　最高時速約55.5公里
【YouTube爭議】YouTube演算法向兒童用戶　推送槍擊、武器影片
今日
【YouTube爭議】YouTube演算法向兒童用戶　推送槍擊、武器影片
【機迷熱話】3款《超級瑪利歐》GBA遊戲　將登陸任天堂Switch Online擴充包
今日
【機迷熱話】3款《超級瑪利歐》GBA遊戲　將登陸任天堂Switch Online擴充包

你可能感興趣

【馬斯克闖禍？】馬斯克接管Twitter後　高度活躍用戶發帖頻率下降
18:12 2023/05/18
【馬斯克闖禍？】馬斯克接管Twitter後　高度活躍用戶發帖頻率下降
【可持續能源】寶馬夥TYDE打造全電動船　最高時速約55.5公里
18:49 2023/05/18
【可持續能源】寶馬夥TYDE打造全電動船　最高時速約55.5公里
【YouTube爭議】YouTube演算法向兒童用戶　推送槍擊、武器影片
今日 11:56
【YouTube爭議】YouTube演算法向兒童用戶　推送槍擊、武器影片
人工智能 科技戰 科技產品 移動裝置 可持續發展 手機Apps 數據中心 元宇宙 Meta 超級電腦

上一篇文章

【醫療科技】美國初創研大腦輔助通信設備　獲FDA「突破性設備」認可

下一篇文章

【機迷熱話】3款《超級瑪利歐》GBA遊戲　將登陸任天堂Switch Online擴充包

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI監管】怕AI釀大禍？　OpenAI CEO籲成立部門監管
【AI監管】怕AI釀大禍？　OpenAI CEO籲成立部門監管
【送餐機械人】快餐店Wendy's測試地下機械人配送系統　由廚房直送汽車取餐處
【送餐機械人】快餐店Wendy's測試地下機械人配送系統　由廚房直送汽車取餐處
【可持續能源】寶馬夥TYDE打造全電動船　最高時速約55.5公里
【可持續能源】寶馬夥TYDE打造全電動船　最高時速約55.5公里
【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄
【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄
【私隱安全】黑客借Ghost Touch入侵手機　哪4款型號最易成目標？
【私隱安全】黑客借Ghost Touch入侵手機　哪4款型號最易成目標？
【馬斯克闖禍？】馬斯克接管Twitter後　高度活躍用戶發帖頻率下降
【馬斯克闖禍？】馬斯克接管Twitter後　高度活躍用戶發帖頻率下降
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款